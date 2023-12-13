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Глас народа

Жители Кузнецка попросили закрыть ряд школ

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В школах Кузнецка холодно. Дети болеют, мерзнут на уроках даже в куртках и не могут сосредоточиться на учебном процессе.

Об этом в местной группе соцсети «ВКонтакте» написали жители города. Они перечислили учреждения, где с отоплением беда.

«В 8-й школе невозможно сидеть. Сын пришел со школы, температура 38,6. Прошу, мэр, закрой школу на карантин, в школе в коридоре 10 градусов, в кабинетах холодно, ребенку было в куртке холодно, на уроке технологии запрещают надевать куртки», «2-я школа! Дети замерзают!! Ходят в куртках. Многие заболели», «В 17-й школе нереально холодно. Все дети ходят в куртках, в ботинках и некоторые даже в шапках, и все равно холодно. Дети приходят домой с температурой. Прошу мэра - закрой школу на карантин. Сделайте что-нибудь», - говорится в посте, опубликованном в среду, 13 декабря.

Комментаторы добавили школы в этот список: № 14, 3, 10, 16.

«Да они пишу, в школах все нормально. В домах нормально. Одевать нужно теплее. Только не уточнили, как именно теплее: тулуп и шапку ушанку?» - возмутилась в комментариях кузнечанка.

Помимо школ, холодно в некоторых детских садах, а также в училище № 26.

Ответа на пост от администрации или других ведомств пока не поступило.

Фото Наталии Самариной vk.com/podslushanokuzneck.

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