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Общество

Сердобчанин усмотрел в цветовой гамме лавочек политический момент

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Житель дома № 269 на улице Ленина в Сердобске, зарегистрированный под ником Леонардо Дави, усмотрел в действиях управляющей компании антигосударственный момент. Свое мнение он высказал на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

С его точки зрения, управляйка неспроста покрасила лавочки во дворе «в цвета украинского флага».

«У нас маленький город, у всех на слуху имена погибших сердобчан при проведении спецоперации против нацистов в Украине. Жители города оплакивают каждого погибшего героя. А тут как плевок в лицо, лавочка под окнами как украинский флаг. Напрашивается вопрос, что это? Оскорбление, насмешка? А может быть что-то гораздо страшнее?» - возмущается горожанин.

В администрации Сердобского района мужчине объяснили: в действиях управляющей компании ООО ЖХ «Ясенки» никакой политической подоплеки нет.

«При проведении работ по благоустройству внутридворовой территории многоквартирного дома № 269 по ул. Ленина были проведены работы по покраске лавочек желтым, голубым и розовым цветом. Сочетание цветов не носит политический характер. Целью данного мероприятия было создание комфортной и гармоничной обстановки на придомовой территории», - говорится в ответе.

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Источник — фото vk.com/ov_melnichenko
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