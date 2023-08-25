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Глас народа

Пензячка сообщила еще об одной дыре в дорожном покрытии

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В четверг, 24 августа, в редакцию сетевого издания обратилась жительница Пензы по имени Яна.

Она рассказала, что на перекрестке улиц Гоголя и Чкалова в дорожном покрытии образовалась дыра. По словам пензячки, ремонтировать яму никто не собирается: ее просто обозначают заборчиком, который постоянно сбивают машины.

«В прошлом году была дыра в том же месте, и мы повредили колесо, ремонт был за собственный счет. Видимо, ответственные за данный участок ждут следующей автомобильной жертвы», - завершила рассказ Яна.

Свои слова она подтвердила фотографиями. На них видно, что в дыре уже успел накопиться мусор, в том числе обломки деревянного ограждения.

Дыры в асфальте в Пензе возникают с пугающей регулярностью. Пензенцы выкладывали в сеть фото нескольких «провалов в ад»: на перекрестке улиц Свердлова и Гоголя, на Краснова (напротив стадиона «Первомайский»), в Кривозерье, на улице Урицкого. Также жительница улицы Свердлова рассказала, что на тротуарее провалился асфальт, уложенный год назад.

15 августа на улице Суворова в яму на проезжей части провалился автобус. В этот же день движение перекрыли для ремонтных работ. Дорогу открыли 18-го числа, но через два часа из-под асфальта забил фонтан из канализационных стоков. В итоге для ремонта коллектора перекрыли для движения транспорта улицы Чехова и Суворова (от Московской до Урицкого). Общественный транспорт объезжает этот участок по другим улицам.

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