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Глас народа

Из всех щелей: пензячку возмутила реклама напротив ТЦ «Фортуна»

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В Пензе реклама встречается повсюду: на щитах, остановках, стенах домов, в подъездах и в общественном транспорте. Иногда ее присутствие настолько бросается в глаза, что это возмущает горожан.

Так, в среду, 9 августа, пензячка Виктория рассказала о раздражающей, по ее словам, рекламной кампании на остановке напротив ТЦ «Фортуна». Женщине пришлось буквально идти по листовкам, которые предусмотрительно приклеили к асфальту скотчем.

Свои слова пензячка проиллюстрировала фото.

«Издалека подумала: мусор лежит, а подошла - реклама. На каком основании они так сделали? Осталось на лоб прохожим начать клеить. Еще и аудиозапись прокручивают рекламную. Не слишком ли много? Из всех щелей! Это не заставит меня купить у них постельное белье», - заявила Виктория.

Не только место размещения рекламы и ее количество возмутили женщину, но и содержание. На листках написано «Сегодня! Только один день», при том что акция проходит уже неделю.

«Зачем так писать? Как будто все вокруг дураки. Нужно быть серьезнее, и люди потянутся», - подытожила пензячка.

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