На улице Бакунина в Пензе сняли недавно положенный асфальт

24.07.2023 | 19:23

Что происходит на улице Бакунина в Пензе? Таким вопросом задалась читательница портала PenzaInform.ru, увидев в понедельник, 24 июля, технику на проезжей части.

«Только на прошлой неделе нам положили новый асфальт, мы наконец стали ездить по-человечески, наконец закончились неудобства, связанные с ремонтом. Теперь новый асфальт снимают. Наверное, хотят перенести его на другое место», - написала горожанка в редакцию.

Свои слова она сопроводила видеозаписью как доказательством.

Те же кадры были размещены в телеграм-канале PenzaInform. В комментариях горожане предположили, что качество асфальта оказалось несоответствующим.

«Видимо, провели экспертизу и результат не устроил, заставили переделывать», «Тем более видно место, где брали образец на экспертизу», «Вообще асфальт положили плохо, едешь как по неровности, что на Бакунина, что на Кулакова и дальше», «Если снимают полотно, значит, технадзор не пропустил его. Керн не прошел лабораторные исследования, соответственно это нужно переделать», - высказались горожане.

Асфальт на Бакунина начали укладывать еще во второй половине мая, там приводят в порядок 6 400 квадратных метров проезжей части и 3 600 - тротуаров.

Работы намеревались завершить в июне, но не получилось. Согласно контракту, дата окончания ремонта - 8 августа текущего года. Финишный слой делали с 6 июля.