Сроки окончания ремонта улицы Бакунина сдвинулись

29.06.2023 | 10:43

Пензенцев интересует, когда завершится ремонт улицы Бакунина. Асфальт там начали укладывать еще во второй половине мая, и до сих пор работы не окончены.

О сроках завершения горожанин спросил на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте». Ему ответил представитель Управления ЖКХ Пензы.

«Согласно контракту, дата завершения ремонтных работ - 8 августа текущего года, но работы на данном участке выполняются с опережением. В связи с проведением работ улица временно перекрыта», - рассказал представитель управления.

Он добавил, что Бакунина откроют после завершения ремонта.

Ранее сообщалось, что асфальт заменят на отрезке между улицами Плеханова и Кулакова. Всего отремонтируют 6 400 кв. м проезжей части и 3 600 кв. м тротуаров. Работы намеревались завершить в июне.

28-го числа в социальной сети «ВКонтакте» пользователь разместил фото пустой перекрытой улицы Бакунина. «Перекрыта почти месяц. Как проходит ремонт. Все по отпускам», - прокомментировал он снимок.