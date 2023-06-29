Сетевое издание|18+|Четверг|29 июн 2023|14:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Дождь |
 

Из жизни

Сроки окончания ремонта улицы Бакунина сдвинулись

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенцев интересует, когда завершится ремонт улицы Бакунина. Асфальт там начали укладывать еще во второй половине мая, и до сих пор работы не окончены.

О сроках завершения горожанин спросил на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте». Ему ответил представитель Управления ЖКХ Пензы.

«Согласно контракту, дата завершения ремонтных работ - 8 августа текущего года, но работы на данном участке выполняются с опережением. В связи с проведением работ улица временно перекрыта», - рассказал представитель управления.

Он добавил, что Бакунина откроют после завершения ремонта.

Ранее сообщалось, что асфальт заменят на отрезке между улицами Плеханова и Кулакова. Всего отремонтируют 6 400 кв. м проезжей части и 3 600 кв. м тротуаров. Работы намеревались завершить в июне.

28-го числа в социальной сети «ВКонтакте» пользователь разместил фото пустой перекрытой улицы Бакунина. «Перекрыта почти месяц. Как проходит ремонт. Все по отпускам», - прокомментировал он снимок.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото 2 vk.com/sova_penza
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте