Рой пчел оккупировал вывеску магазина на Западной Поляне

10.07.2023 | 10:58

Рой пчел оккупировал вывеску продуктового магазина на Западной Поляне. Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» читатели, речь идет о «Пятерочке», расположенной в доме № 40 на улице Мира.

Очевидцы сняли видео в 10:45. На нем запечатлено, что пчелы выбрали зеленый лист в эмблеме магазина, плотно облепив его.

«Это целый рой! Видимо, улетел у кого-то, кто разводит. Сначала их было еще больше», - рассказали люди.

Местные жители недоумевают, почему магазин продолжает работать. «Это же опасно! Если весь рой набросится на одного человека, мало не покажется», - отметили горожане.

Люди надеются, что рой улетит, а пока рассылают фото соседям и предупреждают их об опасности.