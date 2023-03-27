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Глас народа

Пензенец указал чиновникам на миллиарды под ногами

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В Пензе во всех дворах и не только люди паркуются на газонах, почему их автомобили не эвакуируют? Такой вопрос задал горожанин Алексей А. администрации и главе Пензы лично в соцсети «ВКонтакте».

«Я вот одного не пойму, вы все жалуетесь, что у вас денег нет! Они у вас под ногами лежат! Их нужно поднять! Прислали эвакуатор и пару гаишников, выписали штрафы, заработали на эвакуации! Плюсом жителей приучили парковаться как положено и деньги в бюджет! В Москве миллиарды на штрафах и эвакуации зарабатывают и в городе порядок и красотища! А вы что?» - поинтересовался Алексей.

Он посоветовал администрации создать приложение «Активный гражданин», куда пензенцы смогут слать фото нарушителей. «Вы сразу убьете несколько зайцев: 1. В бюджет деньги за штрафы и эвакуацию. 2. Наведете порядок на улицах, все начнут парковаться где положено. 3. Простимулируете ЖК к тому, чтобы они создали парковки во дворах! Вы посмотрите, что у вас творится во дворах! Цепочки, столбы, все стоят на газонах, парковочных мест нет, благоустройства нет!» - объяснил горожанин.

В качестве примера нелегально организованной парковки он привел двор дома № 1 на улице Глазунова. Мужчина рассказал, что местные жители привозят щебень, насыпают на газон, ставят две палки и натягивают цепь.

Мэрия Пензы отреагировала на обращение Алексея. Поблагодарив за активную гражданскую позицию и озвученное мнение, ему пообещали, что администрация Октябрьского района в срок до 15 апреля побывает на Глазунова, 1, чтобы сфотографировать автомобили на газонах и в дальнейшем привлечь их владельцев к административной ответственности.

Что будет, если в момент проверки нарушителей не будет, не уточняется.

Фото Алексея А.

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