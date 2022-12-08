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Глас народа

Как в туалете: пензенцев удивили обновленные остановки в Арбекове

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В Дальнем Арбекове появились нестандартно оформленные остановочные павильоны. О них сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала жительница областного центра Юлия.

В Запрудном, напротив магазина «Люмьер», бока уличных конструкций украсили плиткой, предназначенной для внутренней отделки помещений.

Такой плиткой в один вертикальный ряд выложили павильоны в обоих направлениях.

«У кого-то осталось после ремонта туалета) Не пропадать же добру. Наверняка по проекту другое было», - высказала свое мнение Юлия.

Судя по ее фотографиям, рабочие выбрали разные по цвету плитки с остатками масштабного рисунка, так что в результате эта часть остановки действительно получилась похожей на фрагмент стены в туалете или ванной комнате.

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