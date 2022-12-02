Сетевое издание|18+|Пятница|2 дек 2022|17:48
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Глас народа

Зареченцы пожаловались на несъедобные компоненты в еде

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Не всегда покупателям удается с удовольствием съесть приобретенные в магазине продукты. Иногда распакованный товар вызывает отвращение и может быть опасным.

Так случилось у двух зареченцев. В пятницу, 2 декабря, в местном сообществе в Telegram опубликовали сразу два поста о несъедобных компонентах в еде.

В первом случае речь шла о шоколадных конфетах «Весна» с живыми червями внутри. «Из пяти конфет три с гусеницами. Остальные изъедены ими», - пояснила пользовательница Светлана.

Во втором - о сосиске в тесте с металлическими стружками. Вкрапления небольшие, но употреблять эту стружку в пищу явно опасно.

И конфеты, и сосиска были куплены в продуктовых магазинах Заречного. Комментируя события, пользователи заявили: «Для них нормальная практика».

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