Зареченцы пожаловались на несъедобные компоненты в еде

Не всегда покупателям удается с удовольствием съесть приобретенные в магазине продукты. Иногда распакованный товар вызывает отвращение и может быть опасным.
Так случилось у двух зареченцев. В пятницу, 2 декабря, в местном сообществе в Telegram опубликовали сразу два поста о несъедобных компонентах в еде.
В первом случае речь шла о шоколадных конфетах «Весна» с живыми червями внутри. «Из пяти конфет три с гусеницами. Остальные изъедены ими», - пояснила пользовательница Светлана.
Во втором - о сосиске в тесте с металлическими стружками. Вкрапления небольшие, но употреблять эту стружку в пищу явно опасно.
И конфеты, и сосиска были куплены в продуктовых магазинах Заречного. Комментируя события, пользователи заявили: «Для них нормальная практика».
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