Пензячка пожаловалась на отсутствие транспорта на улице Захарова

29.11.2022 | 08:01

Жительница Пензы рассказала об остановке общественного транспорта, с которой невозможно уехать. Расположена она на улице Захарова.

«Там находятся Пенсионный фонд, мировые судьи, кладбище и храм. Люди вынуждены от остановки с улицы Пушкина подниматься вверх по двум высоким горкам. На моих глазах женщина не дошла до Пенсионного фонда, ей стало плохо около остановки на Захарова. Там много жилых домов и магазинов. Власти, обратите внимание на то, что улица большая, но добраться на общественном транспорте до нее невозможно!» - написала она в группе PenzaInform.ru в соцсети «ВКонтакте».

Жалобу поддержали комментаторы: они пояснили, что по улице Захарова ездит маршрутка № 21, но дождаться ее крайне сложно.

«Раньше 21-й автобус ходил регулярно и не пустовал, утром было не влезть», - напомнила одна из участниц обсуждения.

«А еще от Пенсионного фонда есть проход к магазинам и жилым домам на Революционной. Но добраться туда тоже нелегко, через ямы, гаражи и кирпичи в темноте», - добавил еще один горожанин.

«Нужен короткий маршрут Вокзал - Захарова - Мира - Окружная. Разворот у бывшей диспетчерской на Мира, 55, и обратно», - предложил третий пензенец.

Также горожанка по имени Ольга рассказала редакции сетевого издания «ПензаИнформ», что по маршруту № 21 ходят всего две машины. Их путь начинается на Пензе-I, пролегает по улицам Пушкина, Захарова, Ленинградской, Лермонтова, Красной, Тамбовской и завершается на Южной Поляне. Когда одна машина отъезжает от вокзала, другая трогается с конечной остановки в обратном направлении.

«Это была бы очень удобная маршрутка, если бы она не ходила раз в полчаса. В час пик сесть в нее невозможно - салон забит пассажирами. После шести вечера машин на рейсе уже нет. По субботам и воскресеньям они тоже отдыхают», - поделилась она наблюдениями.