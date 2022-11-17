В микрорайоне Арбеково затопило улицу Тернопольскую

17.11.2022 | 09:34

В четверг, 17 ноября, проезжая часть улицы Тернопольской в пензенском микрорайоне Арбеково превратилась в реку.

Кадрами с автомобилями, рассекающими потоки, поделился водитель в социальной сети «ВКонтакте». «Плывем», - шутливо резюмировал он.

Вероятно, на сетях произошел порыв, вода затопила проезжую часть.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», по состоянию на 9:30 скорость движения по этой улице снижена.

13 ноября крупная авария произошла на сетях в микрорайоне Западная Поляна. Специалисты приступили к ремонту труб на улице Лермонтова рядом с Олимпийской аллей. Без ресурса остались множество домов, вода появилась в ночь на 14-е число.

Видео vk.com/sova_penza.