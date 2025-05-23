23 мая стартовал основной период сдачи ЕГЭ в школах

23.05.2025 | 09:35

В пятницу, 23 мая, начался основной период сдачи ЕГЭ 11-классниками. Он продлится до 4 июля.

В первый день школьники продемонстрируют знания по литературе, истории и химии. На эти экзамены в Пензенской области заявились 1 715 человек, из них первый предмет выбрали 245, второй - 798, третий - 672.

Установленный минимальный балл по литературе и истории - 32, по химии - 36.

В прошлом году в регионе было 12 стобалльников по химии, 7 - по истории и 3 - по литературе.

Далее, 26 и 27 мая, ученикам предстоит сдать математику базового и профильного уровней; 29 и 30 мая - русский язык; 2 июня - обществознание и физику; 5 июня - биологию, географию и иностранные языки (письменная часть); 10 и 11 июня - иностранные языки (устная часть) и информатику.

3 и 4 июля выпускники текущего года смогут пересдать один из предметов по выбору, при этом первый результат аннулируют.