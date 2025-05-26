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Учеба

27 мая пензенские школьники сдадут ЕГЭ по обязательному предмету

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Во вторник, 27 мая, пензенским выпускникам предстоит сдать ЕГЭ по одному из двух обязательных предметов - математике. Базовый уровень выбрали 2 257 учеников, профильный - 2 582.

«В этот день в области будут работать 28 пунктов проведения экзаменов, из них 10 - в Пензе. Все пункты оснащены видеонаблюдением в режиме онлайн, металлодетекторами и системами подавления сигналов подвижной связи», - напомнили в региональном минобре.

ЕГЭ по профильной математике продлится 3 часа 55 минут, по базовой - 3 часа.

«Минимальное количество баллов единого государственного экзамена, необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, а также подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования по математике профильного уровня, составляет 27 баллов», - добавили в минобре.

Основной период экзаменационной кампании стартовал 23 мая с ЕГЭ по литературе, истории и химии. На эти экзамены в Пензенской области заявились 1 715 человек, из них первый предмет выбрали 245, второй - 798, третий - 672.

В пятницу, 30 мая, 11-классники будут сдавать ЕГЭ по второму обязательному предмету - русскому языку. Испытание продлится 3 часа 30 минут.

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