В Пензе деревья «украсили» строительным мусором

21.10.2022 | 08:23

Жительница Пензы обратила внимание на мусор, «украшающий» деревья рядом с медицинским учреждением. Беспорядок обнаружился на улице Куйбышева, у областного кожно-венерологического диспансера.

По словам женщины, она ежедневно ходит на работу мимо недавно построенной лаборатории и каждый раз наблюдает одну и ту же картину.

«Благоустроили территорию, а на деревьях оставили мусор. Висят мешки, пакеты, строительный мусор. Очень некрасиво», - пояснила горожанка.

Она сделала несколько фотографий, запечатлев деревья с пожухшими кронами, в которых прячутся многочисленные пакеты.

В регионе проходит месячник по благоустройству, активисты убирают мусор и опавшую листву. На 22 октября в Пензе запланирован общегородской субботник.