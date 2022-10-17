Пензячка обратила внимание на проблему у ФОКа в Арбекове

17.10.2022 | 08:57

Жительница Дальнего Арбекова попросила решить проблему с отсутствием освещения вблизи одной из школ. Обращение она опубликовала на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте» в ночь на понедельник, 17 октября.

«От хоккейной коробки школы № 74 до ФОК «Чайка», вдоль домов № 123, 121, 117, 113 (на улице Ладожской) отсутствует (или не работает) подавляющее большинство ламп уличного освещения», - констатировала женщина.

По ее словам, микрорайон погружен во тьму и такой безобразной ситуации с уличным освещением здесь не было никогда. При этом по указанной дорожке постоянно ходят дети из школ и детских садов.

«Сейчас рано темнеет. Возвращение детей с дополнительных занятий в таких условиях является травмоопасным. Прошу принять меры к решению этого вопроса», - обратилась женщина к представителям власти.

По данным на 8:55 17 октября, официально ей никто не ответил.