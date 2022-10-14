Опасная поездка на троллейбусе в Пензе: колеса ходят восьмеркой

14.10.2022 | 11:24

Некоторые троллейбусы, перевозящие пассажиров в Пензе, вызывают тревогу. Об одном из таких рассказал горожанин, обратившийся в сетевое издание «ПензаИнформ» в пятницу, 14 октября.

В 8:58 он снял на камеру телефона машину, следующую маршрутом № 8 по Окружной.

«Колеса ходят восьмеркой. И как такой транспорт на рейс пускают...» - возмутился автор.

На кадрах видно, что задние левые колеса (спаренные) в любой момент готовы отсоединиться. Если это произойдет, то пострадать могут не только пассажиры, но и люди в других транспортных средствах, куда отскочат неуправляемые колеса.

«Вот такие троллейбусы ездят по нашему городу. Никакой безопасности», - резюмировал горожанин.