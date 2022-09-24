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Глас народа

В Бессоновке вблизи стадиона разрастается свалка

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Жителя Бессоновки не устраивает работа коммунальной организации, которая, по его мнению, не выполняет свои обязанности должным образом. Жалобу мужчина прислал в сетевое издание «ПензаИнформ» в пятницу, 23 сентября.

«Нам надоело жить в антисанитарии и платить за содержание контейнерной площадки на Школьной улице, которой по факту и нет. На несколько улиц - три небольших контейнера, площадка не огорожена», - рассказал сельчанин.

По его словам, мусор вывозится крайне нерегулярно, из-за этого баки почти всегда переполнены.

На присланных бессоновцем фотографиях видно разросшуюся кучу, среди отходов - не только бытовые, но и строительные, тут же - спиленные и засохшие ветки.

«Понятно, что и сами жители должны быть более аккуратными, но избавиться от мусора по-человечески получается далеко не всегда. И все это безобразие - вблизи единственного в Бессоновке стадиона, где занимаются и играют дети», - подчеркнул мужчина.

Он заключил: решить проблему можно за счет установки дополнительных или более вместительных контейнеров и ограждения площадки.

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