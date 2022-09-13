Ремонт для галочки: пензенец рассказал о зауженной дороге

13.09.2022 | 12:23

Жители домов № 21 и 23 на улице Ладожской 15 лет ждали ремонта внутридворовой дороги и дождались, но порадоваться в полной мере не смогли.

«Ширина дороги от бордюра до бордюра 4-4,5 метра! Так было и должно было быть! Но самое смешное (так что плакать хочется), что новая шириной всего 3 метра вместо 4-4,5!» - рассказал горожанин Юрий, обратившийся в редакцию «ПензаИнформ».

Помимо этого, по словам мужчины, дорогу ремонтируют не с начала, а отступив пять метров.

«Зачем я пишу? Этот цирк, видимо, будет продолжаться в других дворах! Лучше бы не делали совсем! Походу придется ждать следующий ремонт еще через 15 лет, нам такой ремонт для галочки не нужен!» - заявил Юрий.

Как отметил пензенец, во дворе осталось много дыр и ям, но занимающиеся ремонтом коммунальщики пояснили, что это уже не их территория.

Мужчина надеется, что компетентные органы разберутся в ситуации и выяснят, почему дорогу заузили и куда пошли сэкономленные таким образом деньги.