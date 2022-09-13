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Глас народа

Ремонт для галочки: пензенец рассказал о зауженной дороге

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Жители домов № 21 и 23 на улице Ладожской 15 лет ждали ремонта внутридворовой дороги и дождались, но порадоваться в полной мере не смогли.

«Ширина дороги от бордюра до бордюра 4-4,5 метра! Так было и должно было быть! Но самое смешное (так что плакать хочется), что новая шириной всего 3 метра вместо 4-4,5!» - рассказал горожанин Юрий, обратившийся в редакцию «ПензаИнформ».

Помимо этого, по словам мужчины, дорогу ремонтируют не с начала, а отступив пять метров.

«Зачем я пишу? Этот цирк, видимо, будет продолжаться в других дворах! Лучше бы не делали совсем! Походу придется ждать следующий ремонт еще через 15 лет, нам такой ремонт для галочки не нужен!» - заявил Юрий.

Как отметил пензенец, во дворе осталось много дыр и ям, но занимающиеся ремонтом коммунальщики пояснили, что это уже не их территория.

Мужчина надеется, что компетентные органы разберутся в ситуации и выяснят, почему дорогу заузили и куда пошли сэкономленные таким образом деньги.

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Гость||

Чему удивляетесь. У нас в Чемодановке так улицы сделали. На дороге легковые машины разъехаться не могут. Приходится немного на обочину съезжать.

Гость||

Этот пензенец так говорит, как будто он не голосовал за это все эти годы.

Гость||

Гость писал(a):

Этот пензенец так говорит, как будто он не
А какая связь?

Наоборот - голосовал - может теперь и требовать. А не то что ты.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

почему дорогу заузили и куда пошли сэкономленные таким образом деньги.
Похоже, по актам выполненных работ на бумаге сделали ширину 4,5 метров. Спросите ещё, куда пошёл левый асфальт.

Гость||

Гость писал(a):

Этот пензенец так говорит, как будто он не

А какая связь?

Наоборот - голосовал - может теперь и требовать. А не то что ты.

Да, он за это и голосовал. Только почему то возмущается.


Имя: Гость
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