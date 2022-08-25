Пензячка о яме на улице Суворова: Раскопали, оградили и забыли

25.08.2022 | 12:13

В четверг, 25 августа, на почту редакции сетевого издания «ПензаИнформ» пришло письмо жительницы областного центра Юлии, возмущенной бездействием дорожно-коммунальных служб.

Пензячка прислала фото проезжей части напротив ТЦ «Урицкий» (Суворова, 10). На снимке запечатлена яма в асфальте, огороженная деревянными конструкциями и прикрытая щитом.

«Все лето на этом участке проблема с ливневой канализацией. Во время дождя скапливается огромное количество воды. Сначала в ливневку просто вставили палку, так как она немного провалилась. Долгое время эта палка держалась, но после очередного дождя, когда в эту яму попали несколько машин, ею занялись рабочие. Раскопали еще больше, огородили и опять забыли. Весь август она находится в разрытом и частично огороженном состоянии», - описала ситуацию Юлия.

По ее мнению, на проблему должна обратить внимание администрация района, однако пока этого не произошло.

«Вывод: никому ничего не надо!» - завершила письмо горожанка.

Ранее в мэрии Пензы сообщили, что в 2022 году в областном центре выявлено 191 место просадки дорожного покрытия. К 21 августа были устранены 153 провала.

22-го числа министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев жестко раскритиковал как ресурсников, которые не приводят в порядок дороги после ликвидации аварий, так и чиновников, обязанных контролировать качество восстановительных работ.