В Пензе нашли 191 место провала асфальта

В этом году в Пензе сотрудники администрации города выявили 191 место просадки дорожного покрытия.
Все дефекты возникли там, где велись земляные работы.
На данный момент удалось устранить 135 провалов. Работа будет продолжена, сообщили в пресс-службе мэрии.
О просадках асфальта на дорогах и внезапно разверзающихся под колесами ямах пензенские автомобилисты сообщают в соцсетях регулярно. Дефекты периодически появляются на улицах Окружной, Урицкого и многих других, в том числе центральных.
Широкую известность приобрели провалы асфальта на проспекте Строителей возле ТЦ «Олимп». Из-за изношенного коллектора здесь периодически подмывало грунт, отчего и несколько раз в год возникали ямы.
В итоге специалисты затеяли ремонт и поменяли оборудование, однако это не решило проблему. 19 августа стало известно, что асфальт провалился вновь.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Это обещаных прорыв! Ура, патриоты!