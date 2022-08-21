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Общество

В Пензе нашли 191 место провала асфальта

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В этом году в Пензе сотрудники администрации города выявили 191 место просадки дорожного покрытия.

Все дефекты возникли там, где велись земляные работы.

На данный момент удалось устранить 135 провалов. Работа будет продолжена, сообщили в пресс-службе мэрии.

О просадках асфальта на дорогах и внезапно разверзающихся под колесами ямах пензенские автомобилисты сообщают в соцсетях регулярно. Дефекты периодически появляются на улицах Окружной, Урицкого и многих других, в том числе центральных.

Широкую известность приобрели провалы асфальта на проспекте Строителей возле ТЦ «Олимп». Из-за изношенного коллектора здесь периодически подмывало грунт, отчего и несколько раз в год возникали ямы.

В итоге специалисты затеяли ремонт и поменяли оборудование, однако это не решило проблему. 19 августа стало известно, что асфальт провалился вновь.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Это обещаных прорыв! Ура, патриоты!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Все дефекты возникли там, где велись земляные работы.
У работников руки под хрен заточены?

Гость||

Так провалы или просадки?

"И где посадки?"

(Президент РФ В.В. Путин)

Гость||

Так провалы или просадки?

Гость||

На ул Урицкого и Суворова уже почти месяц ни кто ничего не делает, и городить по человечески не могут, это просто позор и администрации и ремонтникам!

Гость||

У подшефных асфальт кладут,а у нас ложат?

Гость||

Мощно работает Басенко

Гость||

Провал у Олимпа надо в карту турестического маршрута внести, самая главная достопремичательность Пензы!

Гость||

Сколько потратили денег на выявку 191 места просадки дорожного покрытия.

Имя: Гость
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