В Пензе нашли 191 место провала асфальта

21.08.2022 | 11:23

В этом году в Пензе сотрудники администрации города выявили 191 место просадки дорожного покрытия.

Все дефекты возникли там, где велись земляные работы.

На данный момент удалось устранить 135 провалов. Работа будет продолжена, сообщили в пресс-службе мэрии.

О просадках асфальта на дорогах и внезапно разверзающихся под колесами ямах пензенские автомобилисты сообщают в соцсетях регулярно. Дефекты периодически появляются на улицах Окружной, Урицкого и многих других, в том числе центральных.

Широкую известность приобрели провалы асфальта на проспекте Строителей возле ТЦ «Олимп». Из-за изношенного коллектора здесь периодически подмывало грунт, отчего и несколько раз в год возникали ямы.

В итоге специалисты затеяли ремонт и поменяли оборудование, однако это не решило проблему. 19 августа стало известно, что асфальт провалился вновь.