Пензячка: В роддоме беременныx пугают рождением больных детей

В пятницу, 1 июля, на странице губернатора Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте» появилась жалоба жительницы областного центра на действия сотрудников городского родильного дома на проспекте Победы, 122.
«С 15 по 20 июня лежала в отделении патологии беременности на втором этаже. И это безобразие. На все отделение - один работающий душ, у второго просто скручены краны. В отделении лежит больше 40 беременных женщин. В туалетах нет туалетной бумаги», - обрисовала пензячка бытовую обстановку.
По ее словам, пациентки с угрозой прерывания беременности, к которым должно быть бережное отношение, подвергаются хамству и грубостям, акушерки обращаются к ним на «ты» и пугают тем, что ребенок родится больным.
«Врачи пренебрегают прямыми обязанностями. Я поступила в отделение в 15:00, врача на месте не было. Осмотр провел спустя два часа дежурный врач (к сожалению, не представился). Все медицинские рекомендации - это купить мне самостоятельно «Утрожестан» (препарат, используемый в репродуктивных технологиях. - Прим. ред.). Вымогать лекарства в государственном медучреждении - норма?» - рассказала будущая мать.
Женщина сообщила, что оставила официальное обращение на сайте роддома на имя заведующей отделением патологии, но не получила ответа в течение 10 дней.
«Очень прошу провести проверку и навести порядок в данном медицинском учреждении», - обратилась она к главе региона.
Ответ пришел с официальной страницы правительства Пензенской области. Женщине пообещали разобраться в ситуации. Однако законодательство запрещает обсуждать в информационном пространстве вопросы оказания медпомощи и даже факта обращения и пребывания пациента в лечебном учреждении.
«Просим сообщить свои контактные данные (ФИО, адрес и телефон) в личных сообщениях в группу Министерства здравоохранения Пензенской области для проведения проверки качества оказания медицинской помощи с принятием на основании ее соответствующих мер реагирования в отношении должностных лиц государственного учреждения здравоохранения «Городской родильный дом», - завершается ответ будущей маме.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Только дура будет жаловаться на тех, к кому она придёт сама,через некоторое время.Ты деньжат отвали им немного и будет тебе уход нормальный.А лекарства ты там получаешь те которые тебе минздрав прописал и покупать другие ты можешь сама, по желанию,если за здоровьем следишь.Тебя врач попытался спасти,отправив купить нормальное лекарство. Так всегда было,есть и будет.И ничего не поменяется.Такой ответ устроит?