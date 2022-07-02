Пензячка: В роддоме беременныx пугают рождением больных детей

02.07.2022 | 10:43

В пятницу, 1 июля, на странице губернатора Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте» появилась жалоба жительницы областного центра на действия сотрудников городского родильного дома на проспекте Победы, 122.

«С 15 по 20 июня лежала в отделении патологии беременности на втором этаже. И это безобразие. На все отделение - один работающий душ, у второго просто скручены краны. В отделении лежит больше 40 беременных женщин. В туалетах нет туалетной бумаги», - обрисовала пензячка бытовую обстановку.

По ее словам, пациентки с угрозой прерывания беременности, к которым должно быть бережное отношение, подвергаются хамству и грубостям, акушерки обращаются к ним на «ты» и пугают тем, что ребенок родится больным.

«Врачи пренебрегают прямыми обязанностями. Я поступила в отделение в 15:00, врача на месте не было. Осмотр провел спустя два часа дежурный врач (к сожалению, не представился). Все медицинские рекомендации - это купить мне самостоятельно «Утрожестан» (препарат, используемый в репродуктивных технологиях. - Прим. ред.). Вымогать лекарства в государственном медучреждении - норма?» - рассказала будущая мать.

Женщина сообщила, что оставила официальное обращение на сайте роддома на имя заведующей отделением патологии, но не получила ответа в течение 10 дней.

«Очень прошу провести проверку и навести порядок в данном медицинском учреждении», - обратилась она к главе региона.

Ответ пришел с официальной страницы правительства Пензенской области. Женщине пообещали разобраться в ситуации. Однако законодательство запрещает обсуждать в информационном пространстве вопросы оказания медпомощи и даже факта обращения и пребывания пациента в лечебном учреждении.

«Просим сообщить свои контактные данные (ФИО, адрес и телефон) в личных сообщениях в группу Министерства здравоохранения Пензенской области для проведения проверки качества оказания медицинской помощи с принятием на основании ее соответствующих мер реагирования в отношении должностных лиц государственного учреждения здравоохранения «Городской родильный дом», - завершается ответ будущей маме.