Сетевое издание|18+|Вторник|26 апр 2022|10:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

Кузнечане пожаловались на мебельщиков, занявших дома культуры

Печать
Telegram

Жители Кузнецка обеспокоены судьбой культурных объектов, в которых, по их словам, открываются мебельные цеха.

Сообщения об этом поступают в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ». В них речь идет о ДК «Колос» и «Рассвет». Также упоминается молодежный эстетический центр «Юность».

«Сейчас решили ремонтировать «Юность». И вот разговоры ходят, что мозаики советской на фасаде здания не будет, там заделают сайдингом. Но больше всего боимся, что так же там будут колотить мебель, как уже случилось с «Колосом» и «Рассветом».

Так-то наш район Невады был ухоженный. Он новый. И многие переселялись оттого, что тут раньше был сквер, там даже с внуком ягоды собирали. Сейчас все практически выпилили. Построили садик, ледовый дворец. Начали строить гостиницу для спортсменов, но, боимся, ее постигнет та же участь, что и недостроев на Свердлова», - высказался один из местных жителей.

Другая горожанка заявила, что кузнечане лишились и стадиона.

«Насколько вообще законно, что дома культуры Кузнецка заняли мебельные цеха? Про стадион у «Рассвета» мы спрашивали Златогорского (глава администрации. - Прим. ред.). Он ответил, чтобы отправляли детей играть в футбол в западный микрорайон. Но у нас всю жизнь был свой стадион в районе обувной фабрики! Почти у дома. Я могла отпустить ребенка самостоятельно. А в другой микрорайон я должна с ним ехать, чтобы он в мячик поиграл», - пожаловалась женщина.

Кузнецк много лет неофициально именуется мебельным центром Пензенской области, там даже отмечается свой городской праздник - День мебельщика. На территории муниципального образования работает более 130 предприятий, занимающихся изготовлением спальных и кухонных гарнитуров, стенок, шкафов, диванов и стульев. В отрасли заняты несколько десятков тысяч человек.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Столько мебельщиков,а я нарвалась на мошенников,видно судьба такая

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте