Кузнечане пожаловались на мебельщиков, занявших дома культуры

26.04.2022 | 08:55

Жители Кузнецка обеспокоены судьбой культурных объектов, в которых, по их словам, открываются мебельные цеха.

Сообщения об этом поступают в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ». В них речь идет о ДК «Колос» и «Рассвет». Также упоминается молодежный эстетический центр «Юность».

«Сейчас решили ремонтировать «Юность». И вот разговоры ходят, что мозаики советской на фасаде здания не будет, там заделают сайдингом. Но больше всего боимся, что так же там будут колотить мебель, как уже случилось с «Колосом» и «Рассветом».

Так-то наш район Невады был ухоженный. Он новый. И многие переселялись оттого, что тут раньше был сквер, там даже с внуком ягоды собирали. Сейчас все практически выпилили. Построили садик, ледовый дворец. Начали строить гостиницу для спортсменов, но, боимся, ее постигнет та же участь, что и недостроев на Свердлова», - высказался один из местных жителей.

Другая горожанка заявила, что кузнечане лишились и стадиона.

«Насколько вообще законно, что дома культуры Кузнецка заняли мебельные цеха? Про стадион у «Рассвета» мы спрашивали Златогорского (глава администрации. - Прим. ред.). Он ответил, чтобы отправляли детей играть в футбол в западный микрорайон. Но у нас всю жизнь был свой стадион в районе обувной фабрики! Почти у дома. Я могла отпустить ребенка самостоятельно. А в другой микрорайон я должна с ним ехать, чтобы он в мячик поиграл», - пожаловалась женщина.

Кузнецк много лет неофициально именуется мебельным центром Пензенской области, там даже отмечается свой городской праздник - День мебельщика. На территории муниципального образования работает более 130 предприятий, занимающихся изготовлением спальных и кухонных гарнитуров, стенок, шкафов, диванов и стульев. В отрасли заняты несколько десятков тысяч человек.