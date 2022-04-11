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Глас народа

В Кузнецке в неизвестных целях вырубили многолетние деревья

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Жителей Кузнецка возмутила вырубка деревьев в одном из городских дворов. Жалобу опубликовали вечером в воскресенье, 10 апреля, в местном сообществе во «ВКонтакте».

«В квадрате на Минской по чьей-то прихоти снова спилили здоровые крепкие ветлы до самых пеньков. Для чего? Несанкционированную парковку себе сделаете? На место срубленного дерева пару машинок поставить сможете? Ни один драндулет не стоит срубленного дерева. Ни один! Оно росло лет 30, а то и больше. На этой детской площадке играют наши дети и внуки. Деревья хоть как-то очищают воздух и создают прохладу в жаркие дни», - поделился кузнечанин.

По его мнению, благоустройство должно включать не вырубку многолетних зеленых насаждений, а ремонт тротуаров и подъездных дорог к многоквартирным домам.

«Город весной как после бомбежки, ей-богу», - констатировал горожанин.

В комментариях пользователи разделили его негодование: «Полностью согласен с автором, займитесь дорогами, тротуарами. Деревья - это кислород!», «Двор моего детства… Хорошие деревья там были…», «Согласна, вредительство какое-то, сердце кровью обливается», «Мало того, что вырубили, теперь эти деревья будут лежать до середины лета».

Другие кузнечане рассказали, что ранее подобное происходило в других микрорайонах: «У нас на Рабочем тоже все спилили, и второй год сажают новые деревья, все никак не посадят», «Красноармейская, 108а, такая же картина. Спилили здоровые деревья, хорошая была аллея, вопрос - для чего?».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Не к добру каждый день новости из Кузнецка! Ой не к добру!!!

Гость||

Златогорский уничтожил Кузнецк за эти 10 лет у власти. Из небольшого зелёного городка, он превратился в пыльную грязную облезлую промзону. С порубленной зеленью и оклеенной безнадзорной рекламой. Про дороги я вообще молчу. Все благоустройство заключается в распиливании бюджета на проектах. Ни один за три года проект не соответствует указанному в самом начале.

А ведь город второй по величине после Пензы. Стыд и позор.

Гость||

Отлично, останется только закатать асфальт и будет парковка.

Гость||

Нам негде машины поставить. Теперь будет много места для парковки моего автомобиля, автомобиля жены и автомобиля сына.

Гость||

Скучал как-то Иван и захотелось ему собрать друзей...

Гость||

Храмик будут строить. Не иначе

Гость||

В Пензе такие вырубки в каждом дворе.

Гость||

Я там привык в этих деревьях срать.

Гость||

Гость писал(a):

латогорский уничтожил Кузнецк за эти 10 лет у власти. Из небольшого зелёного городка, он превратился в пыльную
Гость писал(a):
латогорский уничтожил Кузнецк за эти 10 лет у власти. Из небольшого зелёного городка, он

превратился в пыльную

Больше нытья надо, там поди чипыжник засранный был,где такие как ты бухали и срали,а теперь там хотя бы благоустроят.

Гость||

Гость писал(a):

там хотя бы благоустроят.
и много уже благоустроили? как был в говне, так и останется

Гость||

Гость писал(a):

и много уже благоустроили? как был в говне, так и останется
Ну тебе видней где ты сидишь.

Гость||

камиль за тобой уже едут

Гость||

УСТАКАНИТСЯ.

Гость||

Гость писал(a):

места для парковки моего автомобиля, автомобиля жены и автомобиля сына.
И мужа автомобиля жены. И любовника.

Гость||

Надо как в Каменке через суд заставить высадить не молодые а крупные деревья, а это десятки миллионов рублей!!!!!а то местные князьки оборзевают от своей безнаказанности!!!!

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Имя: Гость
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