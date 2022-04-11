В Кузнецке в неизвестных целях вырубили многолетние деревья

11.04.2022 | 08:34

Жителей Кузнецка возмутила вырубка деревьев в одном из городских дворов. Жалобу опубликовали вечером в воскресенье, 10 апреля, в местном сообществе во «ВКонтакте».

«В квадрате на Минской по чьей-то прихоти снова спилили здоровые крепкие ветлы до самых пеньков. Для чего? Несанкционированную парковку себе сделаете? На место срубленного дерева пару машинок поставить сможете? Ни один драндулет не стоит срубленного дерева. Ни один! Оно росло лет 30, а то и больше. На этой детской площадке играют наши дети и внуки. Деревья хоть как-то очищают воздух и создают прохладу в жаркие дни», - поделился кузнечанин.

По его мнению, благоустройство должно включать не вырубку многолетних зеленых насаждений, а ремонт тротуаров и подъездных дорог к многоквартирным домам.

«Город весной как после бомбежки, ей-богу», - констатировал горожанин.

В комментариях пользователи разделили его негодование: «Полностью согласен с автором, займитесь дорогами, тротуарами. Деревья - это кислород!», «Двор моего детства… Хорошие деревья там были…», «Согласна, вредительство какое-то, сердце кровью обливается», «Мало того, что вырубили, теперь эти деревья будут лежать до середины лета».

Другие кузнечане рассказали, что ранее подобное происходило в других микрорайонах: «У нас на Рабочем тоже все спилили, и второй год сажают новые деревья, все никак не посадят», «Красноармейская, 108а, такая же картина. Спилили здоровые деревья, хорошая была аллея, вопрос - для чего?».