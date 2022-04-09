Каменцы обсудили поведение подростков на детской площадке

09.04.2022 | 13:03

В субботу, 9 апреля, в группе «Подслушано Каменка» соцсети «ВКонтакте» появились снимки подростков на игровой площадке. Один из них влез ногами на круглую сетку качелей, предназначенную для сиденья.

«Новая детская площадка на улице Белинской. Из-за таких ни одной нормальной площадки не осталось», - написал автор снимков.

Часть комментаторов осудила такое поведение. «Пещерные люди! Скорее всего, они не знают, как кататься на качелях», «Значит, такое воспитание - и дома на диване в обуви лежат», - написали каменцы.

Однако один из участников обсуждения заступился за подростков.

«Детям нечем заняться, некуда девать энергию, вот и развлекаются как могут. Или пускай по подъездам носятся и бычки собирают? Они дети, на детской площадке и трутся, что не так-то? Хоть какое-то разнообразие, развлечение. Кто виноват, что нет никаких спортивных и прочих секций, а если есть, то стоят денег, что в провинциальных городах родители не способны оплатить», - высказал он свою точку зрения.

По мнению горожанина, подобные ситуации следует решать не выкладыванием снимков в Сеть, а спокойным убеждением.

«Я думаю, если подойти к детям не с криками и камерой и объяснить, что после них маленькие детки будут и все такое, то что-то да отложилось в голове. Мало одного раза - значит, и в следующий раз подойти. Адекватно, не хамя и не истеря», - убежден каменец.