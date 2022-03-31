В Наровчате кур обвинили в проблемах с благоустройством

31.03.2022 | 09:32

В Пензенской области нашли новых нарушителей общественного порядка. Вслед за бродячими собаками людей стали беспокоить гуляющие по улицам куры. На птиц пожаловался один из участников сообщества «Подслушано в Наровчате» во «ВКонтакте».

«Собака должна сидеть на цепи. А может здесь кто-то написать достоверную информацию о том, как должны содержаться куры, должны ли они с весны до осени целыми днями бесхозно бродить по всей улице, раскапывать все кругом, раскидывать свои какашки возле чужих домовладений», - задался вопросами местный житель.

По его словам, птицы портят благоустройство, а их хозяева отрицательно реагируют на претензии.

«Посеешь какие-нибудь цветочки, и куры тут как тут, все расковыряют. Так как же должны содержаться куры и можно ли куда-то пожаловаться на таких вот хозяев, которые с пяти утра выгонят своих кур на улицу и только вечером открывают им калитки?» - обратился интернет-пользователь к участникам сообщества.

Ответа по существу ему не дали, но заметили, что для сельской местности подобные ситуации нормальны.

«Куры не собака и привязать не получится, а яичко домашнее все любят», «Я как-то был в Москве, на Арбате, там нет куриц! Может, вам из деревни в город переехать?», «Держат люди кур и молодцы, а кто не хочет этим заниматься, кушайте цветочки на здоровье!» - поделились люди.

Одна женщина поддержала автора поста («Если бы у нас такое было, давно бы сами соседи всех кур передушили»), вторая предложила воспользоваться ситуацией: «Что находится на вашем участке, ваше. Не отказывайтесь от хорошего куриного бульона, котлет по-киевски, чахохбили, если они сами идут к вам в свежайшем виде. Через довольно короткое время вы увидите, что никто не пачкает возле вашего дома и не раскапывает ваши клумбы».