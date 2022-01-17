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Глас народа

Мойка самооблизывания: в Заречном лось заинтересовался машиной

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Жительница Заречного сняла на видео лося, проявившего повышенный интерес к припаркованному на придомовой стоянке автомобилю. Кадры опубликовало Instagram-сообщество @penza_novosti.

По словам автора видео, оно было сделано около дома № 21 на ул. Ахунской. Лось облизал автомобиль Lifan в нескольких местах.

«Судя по реакции животного, ему вполне понравилось, но откусить ничего не получилось. Спустя какое-то время он сменил позицию и начал подозрительно смотреть на наш автомобиль. Он долго что-то жевал, видимо, что-то нашел по близости. В целом его ничего не смущало. Такая встреча как для него, так и для нас не была неожиданностью. Через несколько минут взаимных взглядов мы поехали по своим делам, а он, что-то жуя, пошел по своим», - рассказала зареченка.

В комментариях пользователи предположили, что животное привлекла соль, которая могла попасть на корпус автомобиля с проезжей части (дороги обрабатывают песко-соляной смесью для борьбы с гололедом).

«Мойка самооблизывания», - пошутил один из интернет-пользователей.

Источник видео: @samizhur, @penza_novosti

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Гость||

лось это пркрасно, это добрый великан природы матушки

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Лось облизал автомобиль Lifan в нескольких местах.
Эх, какой заголовок упустили. "Лось в Заречном облизал китайца в разных местах"

Гость||

Полагаю что машина обоссана и не раз, лося соль и привлекла))

Гость||

А если гон,вот интерес?

Гость||

Гость писал(a):

А если гон,вот интерес?
Изнасилует владельца

Имя: Гость
Комментарий:

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