В Пензе пожарная машина не смогла подъехать к дому на улице Мира

13.01.2022 | 13:59

В четверг, 13 января, в Пензе пожарная машина не смогла кратчайшим путем подъехать к дому, где недавно погибли люди. Об этом сетевому изданию рассказала очевидица произошедшего - жительница Западной Поляны.

Она предоставила редакции фото спецавтомобиля, который явно не умещается в ширину на дорожке, проходящей вдоль подъездов пятиэтажки.

«Мы с маленьким сыном ходили на молочную кухню, которая расположена на улице Мира. Когда шли мимо дома № 10, я увидела, что к пятиэтажке подъезжает пожарный автомобиль. Сказала ребенку: «Смотри, какая большая красная машина! Наверное, это учения проходят». И мы стали наблюдать. Вижу - техника не может проехать вдоль дома из-за сугроба. Не было бы снега, машина бы проехала, а в этой ситуации водитель пытался пробиться и так и сяк, но не получилось. Потом я услышала их разговор с пожарным - мол, нет, с этого конца никак не получится, надо пытаться с другого, оттуда должно получиться», - рассказала пензячка.

Она добавила, что при виде машины вспомнила: именно в этом доме при взрыве газа погибли два человека.

«Я читала в Сети, что и в ночь, когда произошло ЧП, машинам было сложно подъехать к дому из-за того, что территория не была расчищена. Неужели эта трагедия так ничему и не научила коммунальщиков? Да, снегопад сильно осложнил жизнь всем. Но в случае пожара счет идет даже не на минуты, а на секунды, и задержка спецтехники может обернуться чьей-то гибелью», - резюмировала горожанка.

Трагедия в доме № 10 на улице Мира произошла в ночь на 7 января. В квартире на пятом этаже взорвался газ и начался пожар. Погибли хозяин жилья и его гость. Пожарным пришлось эвакуировать людей из-за предполагаемой угрозы обрушения. По предварительным данным, причина ЧП техническая.

11 января глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский на оперативном совещании сообщил, ссылаясь на губернатора Олега Мельниченко, что работа пожарных была осложнена наличием во дворе сугробов.