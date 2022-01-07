Установлена личность одного из погибших на ул. Мира мужчин

07.01.2022 | 12:23

В Пензе установили личность одного из погибших при взрыве газа на улице Мира, 10. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Им оказался мужчина 1975 года рождения.

«Личность второго погибшего устанавливается», - добавили в МЧС.

Трагедия случилась в ночь с 6 на 7 января. В 22:39 поступил сигнал о возгорании в квартире на последнем этаже 5-этажного дома, которое началось после хлопка газовоздушной смеси.

«Выгорела двухкомнатная квартира общей площадью 35 кв. м на площади 25 кв. м», - уточнили в пресс-службе.

На место прибыли пожарные, аварийные службы, чиновники. 25 местных жителей эвакуировали. На базе гимназии № 53 организовали эвакуационный пункт для пострадавших. Сотрудники скорой помощи, полиции и горадминистрации провели поквартирный обход граждан. Представителям ГЖИ и УК поручено провести обследование дома. По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены, однако это предстоит подтвердить специалистам.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Заниматься им будет отдел по расследованию особо важных дел. Прокуратура организовала проверку.