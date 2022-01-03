Пензенец выразил мнение по поводу платного катка на набережной

03.01.2022 | 11:23

Пензенец в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко выразил недовольство тем, что возможность покататься на катке на набережной Суры влечет финансовые затраты.

«Неужели область совсем скатилась, что не может сделать бесплатный каток для детей? Тут же вопрос приоритетов? Сколько стоит реконструкция верха Московской, на которой нет пандусов и стоит скользкая плитка? Может, не нужно такого размаха, но при этом делать и для детей?» - высказался пользователь.

Ответ на обращение пензенца поступил 2 января от представителя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы. Специалист отметил, что в областном центре действуют 33 бесплатные хоккейные коробки и 2 ледовые площадки, адреса которых размещены на сайте мэрии.

«Касаемо ледовой площадки у «Ростка»: она находится на обслуживании частного лица, условия доступа определяются им самостоятельно», - говорится в сообщении.

Площадку у стелы «Росток» размером 30×35 метров уже залили. Чтобы избежать появления дефектов, которые наблюдались в минувшем году, изменили технологию формирования льда, пригласили иногородних специалистов. За проект взялся предприниматель. Он будет следить за катком и чистить его.