Общество

Каток на набережной Суры сделают платным

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Площадка на набережной у «Ростка» размером 30×25 метров залита. В этом году, создавая зону для зимнего активного отдыха, учли недостатки, которые были допущены в прошлом году.

Технологию формирования льда тоже изменили. Пришлось подключать иногородних специалистов.

«Сначала у нас была полностью поставлена коробка, потом приехали ребята из Питера, положили мембранное покрытие, чтобы лед никуда не уходил. Потом уже заливали четыре раза слой по три сантиметра», - пояснил представитель подрядной организации Даниил Вершинин.

Каток на набережной - коммерческий проект. За его реализацию отвечает один из предпринимателей. На свой страх и риск - погода может нанести серьезный урон бизнесу - взялся за дело. Сейчас завершается монтаж освещения по периметру.

В этом году из-за погоды каток залили чуть позже, чем в прошлом году. В 2020-м первыми на лед вышли юные фигуристы, воспитанники одной из спортивных школ.

«В хоккей здесь играть нельзя - здесь только для массового катания», - добавил Даниил Вершинин.

Зимние удовольствия становятся затратными. Помимо услуг проката, платить придется и за выход на лед. Пока прейскурант не вывешен.

Организаторы зимней досуговой площадки будут следить за состоянием льда, чистить каток. В целях безопасности установлена система видеонаблюдения.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

ПОЗОР! ПОЗОР!! ПОЗОР!!!

Гость||

Дебилы б... Москва бедная-и там бесплатно

Гость||

Награбить и сдохнуть...

Гость||

Отличненько

Гость||

Вычеркиваем.

Гость||

в нашем городе хоть что-то сделано для людей бесплатно как например в других городах. Позорники!!!!

Гость||

Хапаем, хапаем, хапаем и ртом и ж...ой

Гость||

То есть, если кто то упадёт и сломает что то себе - отвечать будет тот, кто денег взял?

Гость||

НЕ БУШУЙТЕ! В Москве вода дешовая, и заморозка бесплатная. А у нас вода дорогая, течёт правда по всем улицам. И холодильники на полу стоят, что бы лёд не растаял. Это все очень дорого! Цена не большая 100 рубликов в час. Катайтесь и получайте удовольствие!!!

Гость||

Надеюсь Ветеранам Великой Отечественной войны скидка 100%?

Гость||

ВСЕ ДОРОЖАЕТ И ПОВЫШАЕТСЯ

Гость||

все платное все стало платным почти окромя воздухана

Гость||

Кто оплатил «специалистов из Питера»? ( уж не и бюджета ли?) Как зарегистрировано данное сооружение? Кто собственник? Есть кассовые аппараты? Вид налогообложения?

Гость||

В 21 веке платный каток из поддонов.А Европа загнивает.

Имя: Гость
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