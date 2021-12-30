Каток на набережной Суры сделают платным

Площадка на набережной у «Ростка» размером 30×25 метров залита. В этом году, создавая зону для зимнего активного отдыха, учли недостатки, которые были допущены в прошлом году.
Технологию формирования льда тоже изменили. Пришлось подключать иногородних специалистов.
«Сначала у нас была полностью поставлена коробка, потом приехали ребята из Питера, положили мембранное покрытие, чтобы лед никуда не уходил. Потом уже заливали четыре раза слой по три сантиметра», - пояснил представитель подрядной организации Даниил Вершинин.
Каток на набережной - коммерческий проект. За его реализацию отвечает один из предпринимателей. На свой страх и риск - погода может нанести серьезный урон бизнесу - взялся за дело. Сейчас завершается монтаж освещения по периметру.
В этом году из-за погоды каток залили чуть позже, чем в прошлом году. В 2020-м первыми на лед вышли юные фигуристы, воспитанники одной из спортивных школ.
«В хоккей здесь играть нельзя - здесь только для массового катания», - добавил Даниил Вершинин.
Зимние удовольствия становятся затратными. Помимо услуг проката, платить придется и за выход на лед. Пока прейскурант не вывешен.
Организаторы зимней досуговой площадки будут следить за состоянием льда, чистить каток. В целях безопасности установлена система видеонаблюдения.
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