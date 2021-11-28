Дорогу у детсада на Ладожской улице назвали огромной ямой

У дома № 81 на Ладожской улице в Пензе от асфальта остались одни воспоминания. Об этом местный житель рассказал в группе penza_resheniya соцсети Instagram.
Автомобилистам, которые везут малышей в детский сад или же на занятия по фитнес-аэробике, приходится преодолевать глубокие ямы. Проезжей частью пользуются и пешеходы, поскольку тротуары отсутствуют.
Свои слова пензенец проиллюстрировал снимками, на которых видны рытвины и ямы. Проезжая часть покрыта льдом.
«С приходом снега и морозов для местных жителей передвижение по данной дороге стало крайне опасным, но вынужденным ежедневным занятием», - добавил автор.
С ним согласились комментаторы, отметившие, что на этом участке постоянно падают дети, нет освещения.
«Действительно, дорога в ужасном состоянии, при этом очень востребованная, присоединяемся к просьбе обратить внимание и отремонтировать», «Все днище автомобиля отбиваешь, проехать на седане невозможно, дети идут по уши в грязи, нет освещения!», «Это нельзя назвать дорогой. Это одна огромная яма», «Сейчас лед, идти невозможно совсем. Обойти это место, к сожалению, тоже нет возможности», - написали горожане.
Ранее стало известно, что некоторые водители, не желая застрять в яме или же повредить машину, выбирают объездной путь по территории детской площадки. Администрация Октябрьского района пообещала до конца декабря решить проблему: огородить игровую зону.
Фото instagram.com/penza_resheniya.
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Нечего детей возить, их надо водить в детские сады, ходить уже опасно стало особенно по утрам от таких детовозов, целыми колоннами везут и везут а многие входы детсадов не оборудованы для проезда столько авто, вот где экстремизм