В Пензе ребенок перебежал автомагистраль наперерез машинам

04.09.2021 | 10:05

Вечером в пятницу, 3 сентября, в группе пензенских автолюбителей в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись экстремального момента.

Группа пешеходов пересекает проезжую часть по переходу. Одна из женщин остается на тротуаре, разговаривая по телефону. Автомобиль, регистратор которого фиксирует происходящее, после прохода людей начинает движение вперед.

Неожиданно метрах в двадцати от зебры наперерез машинам бросается ребенок лет пяти и стремительно бежит через проезжую часть.

«Ул. Терновского. Будьте осторожны!» - написал автор видео.

«Слов нет», «Как у себя в деревне», «Жутко», - отреагировали комментаторы.

Некоторые предположили, что это может быть ребенок женщины, разговаривавшей по телефону, но часть участников обсуждения засомневалась в этом.

«Хорошо, что все обошлось», - выразил общее мнение один из них.