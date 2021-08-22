Сквозь плитку на ул. Московской забил фонтан желтой воды

22.08.2021 | 13:43

Пензячка поделилась с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» кадрами новой «достопримечательности» на Московской улице.

Видео она сняла около 18:00 в субботу, 21 августа, рядом с Фонтанной площадью, недалеко от улицы Кураева.

В объектив камеры горожанки попал ручей, текущей по пензенскому Арбату. Вскоре становится виден и его источник: пробивающийся сквозь плитку фонтанчик, которым очень заинтересовался ребенок.

Московская не раз бывала местом порывов на сетях. Так, в конце июня на пересечении с улицей Кураева неожиданно забил впечатляющий фонтан. Разгулявшиеся водные потоки едва не поглотили оборудование рабочих, занимавшихся ремонтом.

В настоящее время продолжается реконструкция верха пензенского Арбата. Специалисты в том числе перекладывают там коммуникации.

Видео 17_ekaterina_17, instagram.com.