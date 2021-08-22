Сквозь плитку на ул. Московской забил фонтан желтой воды

Пензячка поделилась с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» кадрами новой «достопримечательности» на Московской улице.
Видео она сняла около 18:00 в субботу, 21 августа, рядом с Фонтанной площадью, недалеко от улицы Кураева.
В объектив камеры горожанки попал ручей, текущей по пензенскому Арбату. Вскоре становится виден и его источник: пробивающийся сквозь плитку фонтанчик, которым очень заинтересовался ребенок.
Московская не раз бывала местом порывов на сетях. Так, в конце июня на пересечении с улицей Кураева неожиданно забил впечатляющий фонтан. Разгулявшиеся водные потоки едва не поглотили оборудование рабочих, занимавшихся ремонтом.
В настоящее время продолжается реконструкция верха пензенского Арбата. Специалисты в том числе перекладывают там коммуникации.
Видео 17_ekaterina_17, instagram.com.
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penzainform.ru писал(а): пензенского Арбата
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Вонючей Московской, вы хотите сказать?