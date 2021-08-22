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Глас народа

Сквозь плитку на ул. Московской забил фонтан желтой воды

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Пензячка поделилась с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» кадрами новой «достопримечательности» на Московской улице.

Видео она сняла около 18:00 в субботу, 21 августа, рядом с Фонтанной площадью, недалеко от улицы Кураева.

В объектив камеры горожанки попал ручей, текущей по пензенскому Арбату. Вскоре становится виден и его источник: пробивающийся сквозь плитку фонтанчик, которым очень заинтересовался ребенок.

Московская не раз бывала местом порывов на сетях. Так, в конце июня на пересечении с улицей Кураева неожиданно забил впечатляющий фонтан. Разгулявшиеся водные потоки едва не поглотили оборудование рабочих, занимавшихся ремонтом.

В настоящее время продолжается реконструкция верха пензенского Арбата. Специалисты в том числе перекладывают там коммуникации.

Видео 17_ekaterina_17, instagram.com.

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Гость||

penzainform.ru писал(а): пензенского Арбата

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Вонючей Московской, вы хотите сказать?

Гость||

У вас там весь город в говне.

Гость||

А у Вас?)))

Гость||

Второй фонтан...

Гость||

Проклятье дырявого кентавра действует.

Гость||

Жёлта вода в голову ударила чинкам...

Гость||

Там говном воняет постоянно! Одно слово- центральная улица, наша гордость, после жёлтого дома, конечно!

Гость||

Это прорыв-с колен встаёт пенза!

Гость||

А все из-за жадности ресурсников и не компетентности власти , которые навешивают на старые изношенные коммуникации с ограниченной пропускной способностью все новые и новые объекты.

Гость||

ИСТОЧНИК Минеральной водички прорвался! Срочно надо ОСВЯТИТЬ и пустить на продажу населению Пензы, а в последствии и в Париж как Куваку!

Гость||

Ну не одному же проспекту Строителей регулярно отличаться провалами. Вот посмотрите Мутовкин скажет-всё нормально, в бюджете денег нет, бережём на дырявую кобылу.

Гость||

Когда уже на площади ленина животворящий источник забъёт, чтоб из кабинета видно было?

Гость||

Гость писал(a):

Проклятье дырявого кентавра действует.
Истину глаголите,поганый конь дырявит трубы и отправляет чиновников на нары!!!

Гость||

Гость писал(a):

Ну не одному же проспекту Строителей регулярно отличаться провалами. Вот посмотрите Мутовкин скажет-всё нормально, в бюджете денег нет, бережём на дырявую кобылу.
Забыли пр.Победы , Чкалова, Красную, Куйбышева и ещё многие другие адреса.

Гость||

Гость писал(a):

Проклятье дырявого кентавра действует.
Высер.

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Имя: Гость
Комментарий:

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