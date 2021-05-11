Пензенцы подняли проблему защиты детей в садах и школах

11.05.2021 | 16:48

Трагедия в Казани не оставила пензенцев равнодушными. Утром во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой, по последним данным, погибли девять человек: четыре мальчика, три девочки, учительница и еще одна сотрудница школы.

18 детей находятся в больнице с огнестрельными ранениями, переломами и многочисленными ушибами. Также в медицинские учреждения попали трое взрослых.

Предварительно установлено, что гимназию атаковал ее бывший ученик в возрасте 19 лет. В настоящее время он задержан.

Пензенцев, как и других россиян, шокировало произошедшее. На странице врио губернатора Олега Мельниченко они подняли вопрос об охране образовательных учреждений.

«От ЧОП в охране школ сидят пенсионеры бабулечки. Чем они могут защитить детей? Это чистой воды отписки на бумаге о защите детей», «Школы и сады совершенно не защищены», «Не работает система безопасности в школах. Металлоискатели включают только на ЕГЭ и выборы. Необходимо обеспечить в школах проход по карточкам, а также нормальные высокие заборы. А то калитки ставят, а забор рядом старый, прогнивший, с щелями - зачем эта показуха? Имитация бурной деятельности получается, а не безопасность. Особенно на Новозападной поляне - заборам школьным и садовским уже по 40 лет», «Турникеты стоят уже в здании школ, какой от них смысл, если человек уже вошел в здание?» - высказались горожане.

В 2020 году в бюджете Пензы появилась новая строка расходов - оплата охраны школ, детских садов и учреждений дополнительного образования сотрудниками ЧОП. До этого были вахтеры из числа работников образовательных учреждений.

В феврале 2020-го в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась пензячка, которую возмутила ситуация в одном из детсадов. По словам женщины, родителям обещали, что садик будут охранять чоповцы или росгвардейцы. В реальности же пенсионерки, которые работали вахтерами, прошли курс обучения, что практически не повысило безопасность детей.

В городском управлении образования тогда пояснили, что с чоповцами возникла проблема: многие из них отказались идти на низкую зарплату (100 рублей в час).

Когда в начале марта 2021-го в школе Верхнего Ломова предотвратили теракт (16-летний местный житель планировал убить одноклассников), в Пензе начали тщательнее изучать страницы детей в соцсетях.

Депутаты городской думы тогда поднимали вопрос о необходимости проводить антитеррористические учения со школьниками (именно с ними, а не с персоналом), призывали обращать внимание на подростков, которые психически неустойчивы, склонны к экстраординарному поведению.