Экономят: пензенцы пожаловались на темноту на улицах города

10.05.2021 | 10:20

Жителей Пензы задают в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram вопрос, почему в городе поздно включают уличное освещение.

«В девятом часу уже темень, фонари включают в половине девятого», - отметил пользователь с ником Alexandr Alexandr в посте во «ВКонтакте».

Участники группы согласились с мужчиной, выразив мнение, что «к 9 Мая экономят». «Пешеходов не видно на дороге, особенно в темных шмотках», - добавил комментатор.

Вопрос, по какой причине не горят фонари, задала в аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко в Instagram пользовательница olgarastoff: «Почему так поздно включается уличное освещение? Ничего же не видно».

Темные улицы взволновали и пензячку Галину. Она написала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

«Были в гостях и после 20:00 засобирались домой. Возвращаться пришлось в темноте, ни один фонарь не горел, что очень удивило. Не припомню, чтобы так было в минувшем году. 8 мая я уже специально обратила внимание, когда включают. Выяснилось, что около 20:20, а темно становится гораздо раньше. Живу на Западной Поляне», - рассказала женщина.

На отсутствие света пожаловалась и другая горожанка. Речь шла об улице Терновского.

В марте было много жалоб на погружавшуюся в темноту после захода солнца набережную Суры. Светильники, названные горожанами фонарями-виселицами, не горели, что существенно затрудняло прогулки.

В апреле не включали освещение на покрашенном в красный цвет подвесном мосту. Обновление светильников обошлось казне в сумму около 4 млн рублей.

После жалоб пензенцев свет на реконструированных объектах вернули.

Фото Татьяны Алубиной, vk.com/penza_live.