31.03.2021 | 16:56

В среду, 31 марта, в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru обратилась жительница областного центра по имени Оксана, которую возмутило отсутствие полноценного освещения на набережной реки Суры.

«Почему фонари-виселицы не горят? После 21:00 мы с мужем прогуливались вдоль реки, и ни один из них не работал. Каток был подсвечен, и на мосту фонари светили, а прогулочную зону почему-то решили оставить впотьмах», - написала женщина.

По словам пензячки, свет на дорожку падал только от ламп, освещающих проезжую часть улиц Урицкого.

«Уже теплеет, весна все-таки, люди чаще выходят гулять. И народу вчера на набережной было довольно много, много кто с собаками гулял. Но в темноте как-то не очень...» - констатировала Оксана.