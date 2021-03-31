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Глас народаПензячка пожаловалась на негорящие «фонари-виселицы» на набережной

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В среду, 31 марта, в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru обратилась жительница областного центра по имени Оксана, которую возмутило отсутствие полноценного освещения на набережной реки Суры.

«Почему фонари-виселицы не горят? После 21:00 мы с мужем прогуливались вдоль реки, и ни один из них не работал. Каток был подсвечен, и на мосту фонари светили, а прогулочную зону почему-то решили оставить впотьмах», - написала женщина.

По словам пензячки, свет на дорожку падал только от ламп, освещающих проезжую часть улиц Урицкого.

«Уже теплеет, весна все-таки, люди чаще выходят гулять. И народу вчера на набережной было довольно много, много кто с собаками гулял. Но в темноте как-то не очень...» - констатировала Оксана.

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Гость||

Специально не включают, чтобы говно не было видно.

Гость||

Виселицы с подсветкой - нонсенс.

Гость||

Я вам боле скажу,на той стороне вообще и столбов то нет !

Гость||

Гость писал(a):

Я вам боле скажу,на той стороне вообще и столбов то нет !
Там до сих пор моются и нужду справляют прямо в Суру аккурат напротив ростка.

Гость||

ну на то они и висельницы

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Уже теплеет, весна все-таки, люди чаще выходят гулять.
гуляйте у себя дома, нечего по тёмным набережным шляться. Лузгин

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Но в темноте как-то не очень...
темнота - друг молодёжи

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Почему фонари-виселицы не горят?
не положено! в городе траур по Ивану

Гость||

Гость писал(a):

Почему фонари-виселицы не горят?

не положено! в городе траур по Ивану

и массовые гуляния запрещены из-за короны и навальнова

Гость||

лучше там в потьмах не ходить, можно не заметить и в какашку наступить

Гость||

Гость писал(a):

лучше там в потьмах не ходить, можно не заметить и в какашку наступить
По всему городу так.

Гость||

Гость писал(a):

Виселицы с подсветкой - нонсенс.
Почему нонсенс это современное веяние .Белозерцев-Иоффе-Ходос - Стрелка Маммута: этим кадрам нравятся виселицы с подсветкой различных конструкций ,странные конструкции и статуи , большие каменно-плиточные пространства вместо деревьев ,кустарников, газонов . Бордюры и туи , красный мост который нельзя было красить в красный , посмотрите утром и днем на мост с набережной он точно не красный. Отсюда вывод либо они не с этой планеты ,либо они оккультисты из одной группы ,либо они психически не совсем ,если навязывают нам это уродство.

Гость||

Как бы нас не стали звать "городом виселиц"

С такой-то архитектурой...

Гость||

Со своими фонариками надо гулять.

Гость||

Освещение мешает на лежаках заниматься сексом.

Имя: Гость
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