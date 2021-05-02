С подогревом: на пр-те Строителей нашли бассейн на крыше

02.05.2021 | 13:09

На проспекте Строителей, 44а, в Пензе обнаружили бассейн на крыше. Снимком в субботу, 1 мая, поделился пользователь в группе «Черный список» социальной сети Instagram.

В объектив камеры попала одноэтажная постройка, видимо тепловой пункт, расположенная обособлено от домов. Плоскую крышу целиком покрывает зеленоватая вода.

Комментаторов восхитила гидроизоляция кровли. «Кто делал? Дайте мне номер, пожалуйста! На совесть же сделали», - написали они.

Большинство участников группы пошутили по поводу стоящей на крыше воды.

«Справки нужны? Плавки обязательны?», «Подогрев есть?» - задали они вопросы. И получили ответ, что «можно и голышом» и «судя по входящим трубам, с подогревом».

Под постом оставила сообщение местная жительница, отметившая что «бассейн» не испаряется уже два месяца.

Фото instagram.com/penza.chs.