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Глас народа

В Бессоновском районе два школьника едва не спровоцировали ДТП

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В понедельник, 12 апреля, в объектив видеорегистратора автомобилиста попали дети, перебегавшие дорогу в неположенном месте в Бессоновском районе. Серьезное ДТП помогла предотвратить лишь хорошая реакция водителя.

Кадры были сделаны в 7:42 на дороге у частных домов и появились в соцсети «ВКонтакте» 13-го числа. По словам автора поста, запечатлена Бессоновка, однако комментаторы отметили, что это село Грабово.

На видео - два ученика начальной школы. Некоторое время ребята стоят на обочине, рядом с ними находится женщина. Затем дети начинают перебегать дорогу прямо перед двигающимся автомобилем. Водитель вовремя нажимает на тормоз. Один из школьников возвращается назад, другому удается достичь противоположной стороны дороги.

«Поймать и выпороть», «Слава богу, успел, увидел, вовремя среагировал», - прокомментировали пост пензенцы.

Подобными роликами автомобилисты часто делятся в социальных сетях. Так, в феврале 2020 года под колесами ВАЗа на улице Суворова в Пензе едва не оказался школьник. Мальчик двигался по регулируемому пешеходному переходу у ТЦ «Суворовский», преодолел больше половины пути, а затем развернулся, так как у него выпал телефон. В это время для машин загорелся разрешающий сигнал.

Видео vk.com/sova_penza.

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Гость||

Реакция водилы такая будто он хотел задавить школьников но передумал.

Гость||

А тротуар там для людей есть?

Гость||

Тротуара для людей нет даже на "Пензенской Рублевке" - в поселке Арбеково. Так стыдно было видеть тротуар метровой ширины, поднятый над дорогой, в каком-то жалком поселке в районе Борисоглебска и осознавать, что в ближайшем пригороде родной Пензы такого нет.

Гость||

А что там за заботливая женщина, которая отпустила мальчишек под колёса машины? Социальные службы не хотят проверить её семью?

Гость||

Гость писал(a):

что там за заботливая женщина, которая отпустила мальчишек под колёса машины?
вообще какая-нибудь посторонняя женщина скорее всего, не имеющая отношения к детям.

Гость писал(a):

Социальные службы не хотят проверить её семью?
можно и твою проверить, вы с ней в одинаковых условиях

Имя: Гость
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