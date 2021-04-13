В Бессоновском районе два школьника едва не спровоцировали ДТП

13.04.2021 | 09:30

В понедельник, 12 апреля, в объектив видеорегистратора автомобилиста попали дети, перебегавшие дорогу в неположенном месте в Бессоновском районе. Серьезное ДТП помогла предотвратить лишь хорошая реакция водителя.

Кадры были сделаны в 7:42 на дороге у частных домов и появились в соцсети «ВКонтакте» 13-го числа. По словам автора поста, запечатлена Бессоновка, однако комментаторы отметили, что это село Грабово.

На видео - два ученика начальной школы. Некоторое время ребята стоят на обочине, рядом с ними находится женщина. Затем дети начинают перебегать дорогу прямо перед двигающимся автомобилем. Водитель вовремя нажимает на тормоз. Один из школьников возвращается назад, другому удается достичь противоположной стороны дороги.

«Поймать и выпороть», «Слава богу, успел, увидел, вовремя среагировал», - прокомментировали пост пензенцы.

Подобными роликами автомобилисты часто делятся в социальных сетях. Так, в феврале 2020 года под колесами ВАЗа на улице Суворова в Пензе едва не оказался школьник. Мальчик двигался по регулируемому пешеходному переходу у ТЦ «Суворовский», преодолел больше половины пути, а затем развернулся, так как у него выпал телефон. В это время для машин загорелся разрешающий сигнал.

Видео vk.com/sova_penza.