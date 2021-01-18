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Глас народа | Пензенцы обсуждают водителей, занимающих очищенные места

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С обильным выпадением снега в Пензе стала острой тема парковок во дворах. В местных соцсетях горожане активно обсуждают вопрос о том, может ли водитель занимать не им расчищенное место около многоэтажки.

Мнения разделились: одни считают, что на освобожденный от снега участок (в случае когда явно не техника постаралась, а кто-то из автомобилистов) встают лишь ленивые и бессовестные. Другие заявляют, что ни у кого во дворе не может быть своего места, вся придомовая территория общая.

«Купите себе гараж и ставьте там машину. От того, что вы почистили место, оно не стало принадлежать вам. Либо сидите там с табличкой и отгоняйте всех, можете даже кусаться», - высказалась одна из пользовательниц.

«Я почистил себе место в целине, где сугроб был по шею и туда вообще не то что проехать, но и пройти нереально. Приезжаю домой, а туда уже машину загнали, это по-человечески??? Я не считаю своим местом, но я чистил там, где пройти нереально», «Поленился почистить место? Не поленись накачать потом колеса», «Я бы просто машину потом снегом закидал, если бы на мое почищенное стали, таких лентяев много, кто сидит дома кайфует, а потом на тепленькое приходит, как лишай», - заявили другие комментаторы.

Некоторые не стали занимать какую-либо позицию, а предложили подумать над разрешением ситуации более глобально.

«Эта проблема легко решаема, соседи должны выходить и чистить свой двор сообща, и не будет таких проблем. Но мы не в том мире живем, к сожалению. Нет единства у народа, только и кричим: «Мое, мое!» - констатировал пензенец.

Еще один комментатор указал на истинных, по его мнению, виновников хаоса во дворах зимой.

«К теме о почищенных местах и морали. Я все же не понимаю, почему коммунальщики не могут почистить снег во дворах нормально. Скажете, что нужно убирать машины? Да такого никогда не будет, чтобы все разом все убрали. Я родом с Воркуты, где снегу не удивлялись коммунальщики зимой. И в трудных местах брали подгоняли трактор, вокруг машин и везде собирали снег лопатой (человек 5-6) и кидали в ковш. Далее он уже грузил в камаз. У нас в стране одни отмазки и перекладывание обязанностей. Дело не в тех, кто на чищенные места тачки ставит, а в ленивой УК. p.s. уже очистил 3 места за 2 дня и сломал лопату, приму в дар», - высказался мужчина.

Как считаете вы: можно ли ставить машину на очищенное кем-то вручную место?

  • Двор общий
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  • Но только если больше вообще нет мест, даже заснеженных
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  • Это не по совести
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Гость||

Спускать колеса уродам ленивым (в лучшем случае).

Гость||

Ставить можно, но не нужно быть свиньёй, а вечерком взять каждому и почистить ! А лучше заставить управляйку или бездельников - воров чиновников.

Гость||

Ставить можно, но не нужно быть свиньёй, а вечерком взять каждому и почистить ! А лучше заставить управляйку или бездельников - воров чиновников.

Гость||

Жоповозы друг друга уничтожат не будем им мешать. Не навижу жоповозов особенно кто во дворах жоповозки паркует. Уничтожайте сами себя из-за мест, больше снега сыпь небо!

Гость||

Гость писал(a):

Жоповозы друг друга уничтожат не будем им мешать. Не навиж
Дурочка ! Это твои кормильцы ! Благодаря им ты ещё не околела и не скрутилась с голода. Ты молиться на них должна, в колёса кланяться !

Гость||

А как быть с уродами, которые встают именно на чищенное место? т.е есть свободные места, которые надо расчистить. Но зачем трудиться, лопату покупать, я лучше встану на место кем-то расчищенное!

Гость||

Гость писал(a):

А как быть с уродами, которые встают именно на чищенное место? т.е есть свободные места, которые надо расчистить
А это уже наглость !

Гость||

Заборы еще вокруг каждой машины во дворе поставьте, чтобы видно было где чья территория.

Гость||

А с другой стороны если есть лопата, в удовольствие снег покидать ... не вижу большой трагедии. А мордобой и "мерзопакостье" из за сего устраивать - попахивает слабоумием.

Гость||

А то, что во дворе вообще не может быть парковок по санитарным нормам, пензенцы не обсуждают?

Гость||

Гость писал(a):

А как быть с уродами, которые встают именно на чищенное место? т.е есть свободные места, которые надо расчистить. Но зачем трудиться, лопату покупать, я лучше встану на место кем-то расчищенное!
+100000000000000000

Я так 4 места во во дворе чистил из-за таких уродов. Почистил - приехал -занято. Опять почистил- занято. Ладно б женщины места занимали. Да нет здоровые взрослые мужики!

Гость||

Гость писал(a):

А то, что во дворе вообще не может быть парковок по санитарным нормам, пензенцы не обсуждают?
Тогда и машин быть не должно, так? у нас парковок в городе попросту нет. Я б рад заплатить и знать, что это мое место. Только где у нас парковки то в городе и стоянки?

Гость||

Гость писал(a):

Только где у нас парковки то в городе и стоянки?
А с этим Вам нужно идти к ворам и задать вопрос им, как они отчуждают участки под строительство домов без приличной прилегающей территории под парковки ?

Гость||

Гость писал(a):

А как быть с уродами, которые встают именно на чищенное место? т.е есть свободные места, которые надо расчистить. Но зачем трудиться, лопату покупать, я лучше встану на место кем-то расчищенное!

+100000000000000000

Я так 4 места во во дворе чистил из-за таких уродов. Почистил - приехал -занято. Опять почистил- занято. Ладно б женщины места занимали. Да нет здоровые взрослые мужики!

Правильно делают. Двор общий.

Гость||

Двор общий но ты не лучше ну и не хуже других. Нужно уважать труд других. Это не трудно почистить. А если все почистят то и разговоров никаких не будет.

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Имя: Гость
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