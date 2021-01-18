18.01.2021 | 12:26

С обильным выпадением снега в Пензе стала острой тема парковок во дворах. В местных соцсетях горожане активно обсуждают вопрос о том, может ли водитель занимать не им расчищенное место около многоэтажки.

Мнения разделились: одни считают, что на освобожденный от снега участок (в случае когда явно не техника постаралась, а кто-то из автомобилистов) встают лишь ленивые и бессовестные. Другие заявляют, что ни у кого во дворе не может быть своего места, вся придомовая территория общая.

«Купите себе гараж и ставьте там машину. От того, что вы почистили место, оно не стало принадлежать вам. Либо сидите там с табличкой и отгоняйте всех, можете даже кусаться», - высказалась одна из пользовательниц.

«Я почистил себе место в целине, где сугроб был по шею и туда вообще не то что проехать, но и пройти нереально. Приезжаю домой, а туда уже машину загнали, это по-человечески??? Я не считаю своим местом, но я чистил там, где пройти нереально», «Поленился почистить место? Не поленись накачать потом колеса», «Я бы просто машину потом снегом закидал, если бы на мое почищенное стали, таких лентяев много, кто сидит дома кайфует, а потом на тепленькое приходит, как лишай», - заявили другие комментаторы.

Некоторые не стали занимать какую-либо позицию, а предложили подумать над разрешением ситуации более глобально.

«Эта проблема легко решаема, соседи должны выходить и чистить свой двор сообща, и не будет таких проблем. Но мы не в том мире живем, к сожалению. Нет единства у народа, только и кричим: «Мое, мое!» - констатировал пензенец.

Еще один комментатор указал на истинных, по его мнению, виновников хаоса во дворах зимой.

«К теме о почищенных местах и морали. Я все же не понимаю, почему коммунальщики не могут почистить снег во дворах нормально. Скажете, что нужно убирать машины? Да такого никогда не будет, чтобы все разом все убрали. Я родом с Воркуты, где снегу не удивлялись коммунальщики зимой. И в трудных местах брали подгоняли трактор, вокруг машин и везде собирали снег лопатой (человек 5-6) и кидали в ковш. Далее он уже грузил в камаз. У нас в стране одни отмазки и перекладывание обязанностей. Дело не в тех, кто на чищенные места тачки ставит, а в ленивой УК. p.s. уже очистил 3 места за 2 дня и сломал лопату, приму в дар», - высказался мужчина.