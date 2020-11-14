14.11.2020 | 14:44

В субботу, 14 ноября, в редакцию портала PenzaInform.ru не уставали звонить и писать жители Пензы, возмущенные повышением цен на проезд в общественном транспорте.

«Вы только подумайте, как ловко нас нагрели! В прошлые разы при повышении цен нам говорили о подорожании топлива и запчастей, а городские власти хотя бы делали вид, что пытаются умерить аппетиты перевозчиков. В этот раз повысили цены без всяких объяснений», - возмутился читатель, назвавшийся Сергеем Владимировичем.

Он, как выяснилось, не слышал о повышении цен на проезд, которое начало действовать с этого дня, и был крайне возмущен, когда водитель маршрутки потребовал от него доплатить 5 рублей к тем 27, которые он отдал.

Пензячка Ирина Дмитриевна рассказала, что живет вдвоем с дочерью-школьницей. Девочка трижды в неделю ездит на занятия танцами. Сама женщина добирается с пересадкой до рабочего места.

«Каждая поездка будет обходиться на 5 рублей дороже, то есть я буду тратить на 20 рублей больше по будням. Умножаем на 22 рабочих дня в месяце - выходит 440. В выходные, как правило, тоже нужно куда-то съездить - на базар, в центр, в гости. 8 выходных - это 80 рублей», - перечислила Ирина Дмитриевна.

К этим деньгам она приплюсовала затраты на поездки дочери (12 дней в месяц - 120 рублей). Итого из семейного кошелька на транспорт будет уходить как минимум на 640 рублей больше, чем раньше. А ведь купюры, по выражению Ирины Дмитриевны, сами по себе в кошельке не размножаются.

Пензячка напомнила, что в последние полгода многие горожане потеряли работу или в связи с сокращением рабочего времени стали получать меньший доход.

«Я считаю, что этот хладнокровный удар по карманам горожан повергнет многих в еще худшее финансовое положение. А это значит, что кто-то из них откажется от мысли родить ребенка, кто-то сделает аборт. То есть повышение цен на проезд негативно скажется на демографической ситуации», - подытожила пензячка.

Между тем пензяки в соцсетях выкладывают фотографии билетов с новой ценой. Люди не только проклинают перевозчиков и власти, но и ищут выходы из ситуации.

«Надо ездить на велосипедах. На хорошем горно-скоростном велосипеде и с хорошей физподготовкой куда угодно можно доехать. Только надо подумать, как на нем ездить во время дождя, грязи, холода и мороза», - написал один из них.

Другие предлагают автомобилистам искать попутчиков: «Я бы по 20 подвозил. Но для этого нужно приложение типа бла-бла-кар, чтобы водитель и пассажир смогли найти друг друга».

Также есть идея объединяться нескольким попутчикам и нанимать такси. А один из участников обсуждения сыронизировал: «Это чтобы люди пешком ходили и коронавирусом не болели».

Фото vk.com/penza_live