В Заводском районе изменили схемы движения автобусов и троллейбусов

05.04.2024 | 14:23

В пятницу, 5 апреля, в Пензе на время ремонта на Гагаринском путепроводе (с 13:00 и до окончания работ) изменены схемы движения автобусных маршрутов № 1т, 13, 44, 59, 70 и троллейбусных маршрутов № 1, 2, 9, 105.

Коррективы пришлось вносить из-за того, что перекрыто движение для всех видов транспорта на участке дороги от улицы Ленина до улицы Гагарина (вдоль территории Центра культуры и досуга).

Автобусы с улицы Ленина едут по ИТР, Лазо, Гагарина, далее - по установленным схемам движения.

Троллейбус № 1 от остановки «Больница скорой помощи» направляется по проспекту Победы, затем - в Заводской район и на улицу Ленина (без заезда на Аустрина).

Троллейбус № 2 также едет по проспекту Победы, поворачивает в Заводской район, оттуда - на улицу Ленина и далее следует по маршруту.

«Троллейбусные маршруты № 105 и 9 будут двигаться через проспект Победы (без заезда в Заводской район) до микрорайона Арбеково согласно схеме движения маршрута», - сообщили в Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.