Жители Пензенской области в группе penza_novosti социальной сети Instagram высказали свое мнение об обучении в формате онлайн.
Своеобразное голосование было запущено в воскресенье, 8 ноября, под постом с роликом, в котором пензячка, присоединившаяся к всероссийской акции против дистанционного обучения, приводит доводы в пользу традиционных уроков.
«Ведущей деятельностью детей с 7 до 15 лет является общение. Общение между детьми и учителями, сверстниками. При дистанционном образовании наши дети этого лишены. И из-за этого нарушается психическое здоровье наших детей, помимо физического», - пояснила женщина.
На 10:00 9 ноября свою позицию обозначили 267 пользователей. Большинство поддержали пензячку, высказавшись против онлайн-уроков.
«Дети просто отупели на этой дистанционке», «Это не образование! Хватит с нас идиотских экзаменов», - написали комментаторы.
Пользователи, отдавшие голос за переход на дистанционное обучение, отметили, что эта мера необходима и поможет сохранить здоровье и жизнь.
«Никто из вас не подумал о нас, учителях. Мы тоже люди, мы боимся заболеть и умереть. Мы боимся и за своих детей, и за своих престарелых родителях. Дистанционное обучение - временная мера. Зато она позволит сохранить чью-то жизнь, может быть вашу», - высказалась пользовательница.
Другая пензячка указала, что качество образования из-за пандемии в любом случае пострадало.
«Дети проучились эту четверть с 3 или 2 уроками в день вместо 6-7. Половина педагогов с соплями. А в результате - знаний ноль. Зато ковид домой принес, а дома двухлетний. Кто не сталкивался с этим, держите рот на замке», - возмутилась она.
На 9 октября в области выявлен 1 091 заразившийся коронавирусом несовершеннолетний. За минувшие сутки прибавилось 28 инфицированных ребят. Большинство подхвативших вирус (723) - это дети от 0 до 10 лет.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Дайте уже возможность родителям и ученикам старших классов самим выбирать форму обучения, хотя бы сейчас во время пандемии.
Многие хотели бы дома обучаться, имея возможности, но директора школ против такого варианта, только если всю школу переведут по указу сверху.