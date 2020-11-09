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Глас народа | Пензенцы высказались против дистанционного обучения школьников

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Жители Пензенской области в группе penza_novosti социальной сети Instagram высказали свое мнение об обучении в формате онлайн.

Своеобразное голосование было запущено в воскресенье, 8 ноября, под постом с роликом, в котором пензячка, присоединившаяся к всероссийской акции против дистанционного обучения, приводит доводы в пользу традиционных уроков.

«Ведущей деятельностью детей с 7 до 15 лет является общение. Общение между детьми и учителями, сверстниками. При дистанционном образовании наши дети этого лишены. И из-за этого нарушается психическое здоровье наших детей, помимо физического», - пояснила женщина.

На 10:00 9 ноября свою позицию обозначили 267 пользователей. Большинство поддержали пензячку, высказавшись против онлайн-уроков.

«Дети просто отупели на этой дистанционке», «Это не образование! Хватит с нас идиотских экзаменов», - написали комментаторы.

Пользователи, отдавшие голос за переход на дистанционное обучение, отметили, что эта мера необходима и поможет сохранить здоровье и жизнь.

«Никто из вас не подумал о нас, учителях. Мы тоже люди, мы боимся заболеть и умереть. Мы боимся и за своих детей, и за своих престарелых родителях. Дистанционное обучение - временная мера. Зато она позволит сохранить чью-то жизнь, может быть вашу», - высказалась пользовательница.

Другая пензячка указала, что качество образования из-за пандемии в любом случае пострадало.

«Дети проучились эту четверть с 3 или 2 уроками в день вместо 6-7. Половина педагогов с соплями. А в результате - знаний ноль. Зато ковид домой принес, а дома двухлетний. Кто не сталкивался с этим, держите рот на замке», - возмутилась она.

На 9 октября в области выявлен 1 091 заразившийся коронавирусом несовершеннолетний. За минувшие сутки прибавилось 28 инфицированных ребят. Большинство подхвативших вирус (723) - это дети от 0 до 10 лет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Дайте уже возможность родителям и ученикам старших классов самим выбирать форму обучения, хотя бы сейчас во время пандемии.

Многие хотели бы дома обучаться, имея возможности, но директора школ против такого варианта, только если всю школу переведут по указу сверху.

Гость||

Вирусологи говорят, что раньше весны, ситуация не улучшится, соответственно дети обречены до конца учебного года сидеть дома????? Товарищи, которые против посещения ребёнка в школе в нормальном режиме имеет право написать заявление на имя администрации и спокойно учиться дома, на домашнем обучении, так что сидите дома и учитесь!!!

Гость||

Что за глупое высказывание--Дети отупели на дистанционке,если детихорошо учатся им без разницы в классе они или на дистанционке,они все равно будут учиться.а не ТУПЕТЬ,а отупели это те.кто и в классе (тупо смотрели в книгу и видели фигу),им без разницы где штаны протирать в классе или же дома дистанционно,все равно будут тупить.Посадив на время детей по домам на дистанционку таким образом сохраним им здоровье..Тут уж как говориться из двух зол.нужно выбирать меньшее.

Гость||

Уважаемые чиновники из Минобра! Не уже ли нельзя найти золотую середину между теми кто за и против дистанционки?! Оставить профильные предметы ученикам 9-11 классов, остальные предметы вести в Зуме?! Почему нельзя принять решение, чтобы все ученики старшеклассники сидели на занятиях в масках, чтобы обезопасить учителей?! 3-4 урока в день профильного предмета можно просидеть в маске!!! Вы же на ЕГЭ в жару заставили многих детей нацепить маски! Почему сейчас этого сделать нельзя, если и жары уже нет

Гость||

Нарожали детей, а теперь не знают как их скинуть в школу, и на подольше.

Вокруг мор будет, а мамашам, лишь бы детей спихунть подальше под разными предлогами: общение, социализация типа.

Гость||

Ого, оказывается, «пока дети бедняков и среднего класса сидят на удаленке, во Франции, например, частные школы открыты и занятия там не прекращались ни в первую волну, ни во вторую».

Решил посмотреть, а как в России с этим обстоит. Также, как во Франции и других странах – в государственных школах в большинстве регионов детей отправили на удалёнку, а частные школы в болшинстве своём продолжают очное обучение.

Даже в небольших городах. Навскидку нашёл про частные школы небольшого города Ревда в Свердловской области:

«Частные образовательные организации «Истоки» и «Развитие» не подчиняются Управлению образования и принимают решения самостоятельно.

Директор «Истоков» Ольга Степанова добавила, что в школе приняты меры, которые позволяют избежать скученности, и в образовательном учреждении нет заболевших ни среди учеников, ни среди их родителей, ни среди педагогов.

В классах примерно по 15 человек, поэтому мы можем рассадить учеников с дистанцией в полтора метра».

Гость||

Подставные личности и боты поовели фальшивку. И здесь уже на 10.35 отписалось существо без начальной мозговой деятельности. Всех на дистанционку и точка. А доводы безграмотны и нелепы. При чем тут психологическое здоровье? Ребенок спокойно общается со всеми друзьями через гаджеты. И, кстати, гораздо больше времени. Про физическое состояние - вообще чушь полная. Хожит в две секции, где один круг ребят. А в школе - круг неограничен, нестабилен + учителя, дворники, вахтеры и пр.и пр. Так что не несите "пургу" прихлебатели.

Гость||

Да все понятно уже - карантин отработка методом быстрого загона бедняков и среднего класса - дрессировка. Для богатых ничего не изменилось - и не изменится!

Гость||

Ребенок учится в частной школе в Пензе. В коассе 10 человек, сидит один человек за партой, дистанция собоюдается. Мебель, пол обрабатывают несколько раз в день, везде санитайзеры, проветривают класс каждую перемену. Заболевших детей в школу никто не ведет, потому что есть возможность на любой урок подключиться онлайн.

Гость||

При чём тут нарожали???!!!! Что за бред!!! Если ребёнок реально хочет учиться, то целый день за компьютером сидеть - это ад!!! Сначала проходят у роки, а потом начинается выполнение домашнего задания с поиском информации в интернете, а потом рефераты, сочинения и эссе, опять же выполняются на компьютере!!!!! У моего ребёнка ухудшилось зрение, что надо окончательно его в ноль свести?! Да и у учителей, которое вынуждены это всё проверять не думаю, что всё хорошо

Гость||

Ну вот и все ясно реально - давно уже писали - уродкомитеты???? Вот где вы сейчас - подхалимничали годами!!! А ноги вытерли в первую очередь о ваших детей!!! Объясняли вам , что муниципальные школы - это для бедников - хоть обсдавайтесь вы на куллеры свои!!! Только в частных школах будет нормальное обучение - поймите вы уже!!!

Гость||

да...уродкомитеты не ожидали "такой благодарности" от власти ))) Думали поставят окна и купят куллеры и их детки как-будто в частной школе типа. Ха ха ))) Утритесь!

Гость||

не в коем случае нельзя обязывать детей (НАЦЕПИТЬ МАСКИ),как здесь сказал свое мнение,явно учитель--10:44,обезопасив учителя тем,что дети должны 4-5 уроков дышать (углекислым газом),мы будем терять детей.Ни в коем случае нельзя сохранять здоровье учителя за счет здоровья ребенка.

Гость||

"Только в частных школах будет нормальное обучение - поймите вы уже!!!"

В Пензе нет частных школ, только репетиторские центры.

Гость||

Будут )

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Имя: Гость
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