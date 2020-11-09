09.11.2020 | 10:18

Жители Пензенской области в группе penza_novosti социальной сети Instagram высказали свое мнение об обучении в формате онлайн.

Своеобразное голосование было запущено в воскресенье, 8 ноября, под постом с роликом, в котором пензячка, присоединившаяся к всероссийской акции против дистанционного обучения, приводит доводы в пользу традиционных уроков.

«Ведущей деятельностью детей с 7 до 15 лет является общение. Общение между детьми и учителями, сверстниками. При дистанционном образовании наши дети этого лишены. И из-за этого нарушается психическое здоровье наших детей, помимо физического», - пояснила женщина.

На 10:00 9 ноября свою позицию обозначили 267 пользователей. Большинство поддержали пензячку, высказавшись против онлайн-уроков.

«Дети просто отупели на этой дистанционке», «Это не образование! Хватит с нас идиотских экзаменов», - написали комментаторы.

Пользователи, отдавшие голос за переход на дистанционное обучение, отметили, что эта мера необходима и поможет сохранить здоровье и жизнь.

«Никто из вас не подумал о нас, учителях. Мы тоже люди, мы боимся заболеть и умереть. Мы боимся и за своих детей, и за своих престарелых родителях. Дистанционное обучение - временная мера. Зато она позволит сохранить чью-то жизнь, может быть вашу», - высказалась пользовательница.

Другая пензячка указала, что качество образования из-за пандемии в любом случае пострадало.

«Дети проучились эту четверть с 3 или 2 уроками в день вместо 6-7. Половина педагогов с соплями. А в результате - знаний ноль. Зато ковид домой принес, а дома двухлетний. Кто не сталкивался с этим, держите рот на замке», - возмутилась она.

На 9 октября в области выявлен 1 091 заразившийся коронавирусом несовершеннолетний. За минувшие сутки прибавилось 28 инфицированных ребят. Большинство подхвативших вирус (723) - это дети от 0 до 10 лет.