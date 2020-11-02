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Глас народа | Рыбак снял на видео затонувший под Пензой автомобиль

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Под Пензой затонул легковой автомобиль. В воскресенье, 1 ноября, об этом рассказал один из участников городского водительского сообщества во «ВКонтакте».

По словам мужчины, инцидент произошел в районе Сурского водохранилища, на ручье Лямзяй. К посту он прикрепил видео, снятое с моторной лодки.

«Ниву» припарковали. Ребята удивились, эх. Чуть-чуть забуксовали», - пошутил мужчина за кадром.

На видео запечатлен внедорожник, стоящий посередине ручья. Вода доходит почти до крыши. Водительская дверь открыта.

В отделе пропаганды регионального управления ГИБДД пояснили: «В дежурную часть пока (по данным на вечер 1 ноября. - Прим. ред.) информация не поступала». Из этого можно сделать вывод, что в результате инцидента никто не пострадал.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

хорошо народ гуляет

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В дежурную часть пока (по данным на вечер 1 ноября. - Прим. ред.) информация не поступала». Из этого можно сделать вывод, что в результате инцидента никто не пострадал.
гениально, ну или уже некому сообщать

Имя: Гость
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