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Глас народа | Вид контейнерной площадки портит настроение пензенцам

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В четверг, 22 октября, в рубрику «Глас народа» обратилась жительница Пензы Елена К., которой надоело лицезреть мусор под окнами дома на проспекте Строителей, 30.

Местные жители долгое время не могут решить проблему.

«На неоднократные обращения в управляющую компанию АО «Арбековское» и «Управление благоустройства и очистки города Пензы» получен ответ: «Обращайтесь в администрацию г. Пензы», - рассказала женщина.

Найти концов люди не могут, жить рядом с безобразием - тоже.

«За своевременную оплату получаем взамен вот такую «красоту». Это не только неприятно для глаза, но и сплошная инфекция», - подчеркнула Елена.

Горожанка надеется, что ее услышат и проблема решится.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Весь этот мусор надо везти к администрации города

Гость||

На ул.Рахманинова, во дворах дома 43 и 45 ещё интереснее мусорка, рядом жэу, там такой каланлайк, это божественно и всем октябрьским чинушам по хер, простите, по другому не скажешь, да и дорога в этой м сопке ремонтировалась в прошлом или позапрошлом веке. Как в американских трущобных штатах. Кто то всегда пишет, что город Пенза это город счастливых людей.

Гость||

не плохое место сортира типа М и Жо не хватает что бы можно было нужду справить ну не в подъезд же идти

Гость||

Оч странно. Привыкнуть давно пора.

Гость||

Все остальное сплошной позитив?

А изуродованный центр города не портит настроение?

Перечислять долго все городские косяки, которые "портят настроение".

Гость||

это общий вид на Пензу

Имя: Гость
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