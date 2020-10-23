23.10.2020 | 10:25

В четверг, 22 октября, в рубрику «Глас народа» обратилась жительница Пензы Елена К., которой надоело лицезреть мусор под окнами дома на проспекте Строителей, 30.

Местные жители долгое время не могут решить проблему.

«На неоднократные обращения в управляющую компанию АО «Арбековское» и «Управление благоустройства и очистки города Пензы» получен ответ: «Обращайтесь в администрацию г. Пензы», - рассказала женщина.

Найти концов люди не могут, жить рядом с безобразием - тоже.

«За своевременную оплату получаем взамен вот такую «красоту». Это не только неприятно для глаза, но и сплошная инфекция», - подчеркнула Елена.

Горожанка надеется, что ее услышат и проблема решится.