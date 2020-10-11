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Глас народа | Кузнечанин пожаловался на водителей, сбивающих животных на новой дороге

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В субботу, 10 октября, житель Кузнецка с улицы Республики пожаловался на отремонтированную дорогу. Обращение к местной администрации он оставил в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте».

«Возле домов № 145, 147, 149 (старая дорога на мясокомбинат, теперь там много мебельных предприятий), совсем недавно сделали дорогу. Асфальт положили, все хорошо, за это спасибо. Но эта дорога находится очень близко к жилому сектору, там же есть и железная дорога (по которой не часто, но все же проезжает состав), перед которой ни одна проезжающая машина даже не притормаживает, и нет ни одного знака по ограничению скорости», - написал горожанин.

По его словам, автомобилисты ездят слишком быстро и уже не раз сбивали домашних животных.

«Люди, обращаюсь к водителям, которые каждый день проезжают по этой дороге, одумайтесь, пожалуйста, на месте кошек и собак могут оказаться дети. А к администрации огромная просьба поставить лежачий полицейский», - заключил автор поста.

У него нашлись единомышленники.

«Вот хочу поддержать пост, действительно сделали новую дорогу, и теперь машины носятся без ограничения, сама там хожу на работу, и приходится уходить на обочину, потому что не раз машина проезжала в миллиметрах от меня, просто кошмар. Поставьте ограничения по скорости», - высказалась одна из пользовательниц.

Однако не всем предложение пришлось по душе.

«Была дорога с ямами, сделали ровную. Теперь просите сделать дорогу с буграми. Может, просто не делать ровную дорогу. Я тоже за соблюдение скоростного режима, но сделать так, чтобы все его соблюдали, невозможно. Теперь представьте, что рядом с каждой многоэтажкой попросят поставить лежачего полицейского, что будет? Будет невозможно ездить. Хотя вас же интересует только ваш участок, в других местах вы, наверное, хотите ездить комфортно», - прокомментировал пост другой кузнечанин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

По дороге не ходите

Есть обочина

Гость||

Жоповозы готовы убивать ради своего комфорта. Повод призадуматься.

Имя: Гость
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