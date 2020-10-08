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Глас народа | Роддом в Кузнецке предложили подсвечивать цветными лампами

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Житель Кузнецка предложил установить на здании местного роддома цветные лампы, чтобы подсвечивать его по-разному в зависимости от пола рожденного ребенка.

Свою идею он изложил в группе «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте», приведя в пример опыт одного из медицинских центров Екатеринбурга.

«А почему бы и у нас на роддоме такие фонари не повесить? Изюминкой нашего города было бы, да и денег на это немного уйдет из бюджета, не больше, чем на эти злосчастные бордюры, зато как здорово. Девочка - розовые огни, мальчик - синие», - поделился размышлениями кузнечанин, пожелавший остаться анонимом.

Большинство комментаторов отнеслось к предложению скептически, отметив, что в городе много более насущных проблем.

«У нас даже нет сложных устройств под названием «фонарь светящийся обыкновенный, работающий», а вы тут про иллюминацию. А вообще я бы посмотрела на бабку на вахте, которой докладывают о поле новорожденного, и она лампочки перещелкивает», - пошутила одна из подписчиц.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Житель Кузнецка предложил установить на здании местного роддома цветные лампы, чтобы подсвечивать его по-разному в зависимости от пола рожденного ребенка.
боже,не всех ещё юродивых коронавирус покарал.

Гость||

Лучше крестный ход.

Гость||

Кузнецк - второй по величине город ДОТАЦИОННОГО и ДЕПРЕССИВНОГО региона - Пензенской области, где после 24.00 на улицах отключают свет, причем не только на второстепенных дорогах, но и на главных...

В лучшем случае Кузнецк - посёлок городского типа и то с натяжкой...

Гость||

А интересная идея. Можно и не всё здание подсвечивать, а установить на видном месте что-то типа бегущей строки, а в ней - бегут сердечки нужного цвета по количеству мальчиков/девочек, рожденных за текущий день.

Имя: Гость
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