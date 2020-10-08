08.10.2020 | 10:52

Житель Кузнецка предложил установить на здании местного роддома цветные лампы, чтобы подсвечивать его по-разному в зависимости от пола рожденного ребенка.

Свою идею он изложил в группе «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте», приведя в пример опыт одного из медицинских центров Екатеринбурга.

«А почему бы и у нас на роддоме такие фонари не повесить? Изюминкой нашего города было бы, да и денег на это немного уйдет из бюджета, не больше, чем на эти злосчастные бордюры, зато как здорово. Девочка - розовые огни, мальчик - синие», - поделился размышлениями кузнечанин, пожелавший остаться анонимом.

Большинство комментаторов отнеслось к предложению скептически, отметив, что в городе много более насущных проблем.

«У нас даже нет сложных устройств под названием «фонарь светящийся обыкновенный, работающий», а вы тут про иллюминацию. А вообще я бы посмотрела на бабку на вахте, которой докладывают о поле новорожденного, и она лампочки перещелкивает», - пошутила одна из подписчиц.