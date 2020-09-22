22.09.2020 | 17:47

Поздним вечером в понедельник, 21 сентября, в Кузнецке произошел инцидент, который запечатлела камера наблюдения, установленная у картинг-клуба «СССР».

Сообщение об этом появилось в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте».

«В 22:35 водитель автомобиля «УАЗ-Патриот» на полном ходу протаранил входную арку и скрылся с места ДТП. Позднее по камерам видеонаблюдения был установлен владелец автомобиля, уроженец села Пионер. По приезде на место ДТП возмещать нанесенный ущерб отказался. Начинается судебное разбирательство. Будем держать вас в курсе событий», - пишет автор.

На видео запечатлено, как автомобиль на полной скорости врезается в конструкцию и покидает место происшествия.

Видео вызвало активное обсуждение кузнечан. «Будет через суд по 100 рублей крошить...», - пессимистично предположила одна из участниц обсуждения. «Ну и пусть. Зато на весь город прославился!» - возразила другая.

«Вандалы... А потом просите: скверы вам, детские площадки, парки и т. д. Да на следующий день уже все заплевано будет, разломано и загажено», - возмутился еще один пользователь Сети.

Также читатели предполагают, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.