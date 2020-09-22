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Глас народа | В Кузнецке водитель протаранил конструкцию и скрылся

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Поздним вечером в понедельник, 21 сентября, в Кузнецке произошел инцидент, который запечатлела камера наблюдения, установленная у картинг-клуба «СССР».

Сообщение об этом появилось в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте».

«В 22:35 водитель автомобиля «УАЗ-Патриот» на полном ходу протаранил входную арку и скрылся с места ДТП. Позднее по камерам видеонаблюдения был установлен владелец автомобиля, уроженец села Пионер. По приезде на место ДТП возмещать нанесенный ущерб отказался. Начинается судебное разбирательство. Будем держать вас в курсе событий», - пишет автор.

На видео запечатлено, как автомобиль на полной скорости врезается в конструкцию и покидает место происшествия.

Видео вызвало активное обсуждение кузнечан. «Будет через суд по 100 рублей крошить...», - пессимистично предположила одна из участниц обсуждения. «Ну и пусть. Зато на весь город прославился!» - возразила другая.

«Вандалы... А потом просите: скверы вам, детские площадки, парки и т. д. Да на следующий день уже все заплевано будет, разломано и загажено», - возмутился еще один пользователь Сети.

Также читатели предполагают, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Гость||

Окрестная сельская пьянь за рулем регулярно отмечается в Кузнецке нехорошими делами. Ловят их ловят, но видимо не переловмть. .

Гость||

Приоры, десятки, а особенно семёрки и шестёрки...Всю эту восемнадцатилетнюю шушеру с сабвуферами, которые дороже самого тарантаса, нужно отлавливать и машины отбирать. Недолюди.

Гость||

Наверно о лобач затонирован, круто же..

Имя: Гость
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