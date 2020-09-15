15.09.2020 | 07:35

В рубрику «Глас народа» обратился житель Пензы, высказавший свою точку зрения по вопросу необходимости сохранения троллейбусов. Он отметил, что в последнее время «неожиданно возросшая любовь у жителей и депутатов к троллейбусам» удивляет его.

«Вы спросите, кто из них пользуется троллейбусами и как часто. Все время в окнах этих машин видны 3-5 человек, один из которых кондуктор. Они же ездят полупустыми. В интернете писали, что депутаты решали, выделять деньги на троллейбусы или нет. А зачем их выделять из бюджета и дальше? Посмотрите на троллейбусы, они разваливаются, ржавеют, такой транспорт не должен ездить по улицам центра области. Нет денег купить новые троллейбусы - купите автобусы», - заявил неравнодушный пензенец.

Негодование горожанина также вызывает тихоходность электротранспорта: «Плетутся по дороге еле-еле. Собирают за собой вереницу машин. А если рога отсоединятся от провода, то сразу пробка на дороге образуется».

«На экологию они уж точно никак не влияют. Сколько их? 20-30 штук в городе. А машин сколько? Тысячи. Влияние троллейбусов тут совсем незаметно», - добавил житель Пензы.

Он также поделился соображениями о том, что большая часть жителей микрорайона Арбеково не может нормально пользоваться троллейбусом № 7, так как он не доезжает до новых районов.

«Какой смысл в седьмом маршруте, если он не едет до конца города? Пускайте автобус или маршрутку, но дайте возможность доехать без пересадки. Зарплаты сами знаете какие сейчас, и тратиться дополнительно на транспорт совсем не хочется», - заключил мужчина.