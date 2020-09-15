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Глас народа | Внешний вид троллейбусов пугает пензенцев

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В рубрику «Глас народа» обратился житель Пензы, высказавший свою точку зрения по вопросу необходимости сохранения троллейбусов. Он отметил, что в последнее время «неожиданно возросшая любовь у жителей и депутатов к троллейбусам» удивляет его.

«Вы спросите, кто из них пользуется троллейбусами и как часто. Все время в окнах этих машин видны 3-5 человек, один из которых кондуктор. Они же ездят полупустыми. В интернете писали, что депутаты решали, выделять деньги на троллейбусы или нет. А зачем их выделять из бюджета и дальше? Посмотрите на троллейбусы, они разваливаются, ржавеют, такой транспорт не должен ездить по улицам центра области. Нет денег купить новые троллейбусы - купите автобусы», - заявил неравнодушный пензенец.

Негодование горожанина также вызывает тихоходность электротранспорта: «Плетутся по дороге еле-еле. Собирают за собой вереницу машин. А если рога отсоединятся от провода, то сразу пробка на дороге образуется».

«На экологию они уж точно никак не влияют. Сколько их? 20-30 штук в городе. А машин сколько? Тысячи. Влияние троллейбусов тут совсем незаметно», - добавил житель Пензы.

Он также поделился соображениями о том, что большая часть жителей микрорайона Арбеково не может нормально пользоваться троллейбусом № 7, так как он не доезжает до новых районов.

«Какой смысл в седьмом маршруте, если он не едет до конца города? Пускайте автобус или маршрутку, но дайте возможность доехать без пересадки. Зарплаты сами знаете какие сейчас, и тратиться дополнительно на транспорт совсем не хочется», - заключил мужчина.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«На экологию они уж точно никак не влияют. Сколько их? 20-30 штук в городе. А машин сколько? Тысячи. Влияние троллейбусов тут совсем незаметно», - добавил житель Пензы.
Уважаемый житель, а если вместо 500 маршруток прибавится еще 100 троллейбусов? Ведь лучше станет.

Гость||

не может нормально пользоваться троллейбусом № 7, так как он не доезжает до новых районов.

Провода накиньте поедет хоть до Мокшана. Какие проблемы? Денег нет? На выборы всегда нохдят и на провода найдёте!

Это детям надо, а Путин и Конституция новая детей в приоритет поставили, даже бардюры на второй план по Конституции уехали.

Мотовилов (гость)||

Новая психическая атака на троллейбусы в СМИ. Заказ руководов на распил города - святое дело.

Гость||

К юбилею была закупка новых троллейбусов. Это было при Бочкарёве. Где они? На каком маршруте? Неужели он забрал с собой свою долю?

Гость||

Долой гробы на проводах

Гость||

Не нужны эти клячи в городе. Давно пора убрать.

Гость||

Началось... Кроме работающих, которые торопятся, есть и неработающие, которых устраивает скорость и безопасность троллейбусов. Успокойтесь уж наконец.

Мотовилов (гость)||

Гость писал(a):

Началось... Кроме работающих, которые торопятся, есть и неработающие, которых устраивает скорость и безопасность троллейбусов. Успокойтесь уж наконец.
Не успокоятся. Это тролли, проплаченные городскими бандитами. Фургала на них нет и похоже не предвидится.

Гость||

Мотовилов (гость) писал(a):

Новая психическая атака на троллейбусы в СМИ. Заказ руководов на распил города - святое дело.
Согласен. Выборы прошли, теперь на уничтожение троллейбусов руки у администрации города развязаны...

Гость||

Мотовилов (гость) писал(a):

Мотовилов (гость)|15.09.2020 07:50|

Новая психическая атака на троллейбусы в СМИ. Заказ руководов на распил города - святое дело.

Согласен

Гость||

МАРШРУШКИ - ЭТО ИСТОЧНИК АВАРИЙ.

МАРШРУТКИ - ЭТО ГРОБЫ НА КОЛЁСАХ.

Гость||

Заказная статейка то

Гость||

Правильно, есть работающие, которые спешат, а эти рохли пробки создают. На маршрутках можно не успевать

Гость||

Пусть лучше такие ездят ! Очень редко езжу в маршрутках, да и автобус выбираю.На 66 есть закупоренные, если есть возможность дождусь другого.

Гость||

В городе должен ходить муниципальный транспорт, сколько лет 5 назад ремонтировали дороги на Терновского и в конце концов можно выделенку сделать для городского транспорта, почему нельзя соединить терновский мост с кривозерьем?

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Имя: Гость
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