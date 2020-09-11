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Глас народа | Пензенцы раскритиковали территорию возле лицея № 3 на Севере

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В рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru обратились жители улицы микрорайона Север - родители учащихся лицея № 3, расположенного на улице Литвинова. Они попросили обратить внимание городских властей на неудовлетворительное состояние территории возле учебного заведения.

«Первое: буквально на границе с лицеем неизвестные организовали свалку строительного мусора. По объему можно предположить, что не один КамАЗ там выгрузил отходы от снесенных ветхих домов. Этим должны дышать наши дети, пока находятся в школе? Куда смотрит министерство образования? Кто это позволил? И это, заметьте, у лицея архитектуры и строительства…» - написали люди.

Кроме того, родителей беспокоит, что лицей расположен рядом с железнодорожным переходом, но установленный поблизости знак «Осторожно, поезд!» стал совсем не виден из-за высоких кустов и деревьев.

«Третье - это тротуар (вернее, его отсутствие), по которому дети должны каждый день посещать школу. Тут не то что без обуви - без ног можно остаться. Камень на камне. Асфальтового покрытия здесь никогда не было», - посетовали пензенцы.

Их возмущает и то, что через дорогу от лицея находится пустырь, превратившийся в непроходимые джунгли. Место облюбовали любители спиртных напитков, поэтому по вечерам страшно ходить мимо.

«Пятое - территория участка, где полгода назад произошла трагедия (машина упала в яму с кипятком), до сих пор не отремонтирована. Стоят ограждения и бетонные блоки. Людям неудобно подходить к магазину», - заключили горожане. Они надеются быть услышанными.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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